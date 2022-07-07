Dünya ABD Afganistanı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkaracak
AMERİKA

ABD Afganistan'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkaracak

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkarılacağına ilişkin Kongre'ye bildirimde bulundu.

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Haber Merkezi AA
ABD Afganistanı NATO üyesi olmayan önemli müttefik statüsünden çıkaracak
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ABD Başkanı Joe Biden söz konusu kararını, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye gönderdiği mektup ile bildirdi.

Mektubunda Biden, "1961 tarihli Dış Yardımlar Kanunun 517. maddesi uyarınca, Afganistan'ı NATO üyesi olmayan önemli müttefik statüsünden çıkarma niyetimi sizlere bildiriyorum." ifadesini kullandı.

Afganistan, ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama tarafından 2012'de "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanınmıştı.

ABD'nin "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsü tanıdığı 20 ülke var

ABD'nin bugüne kadar "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdığı 20 ülke bulunuyor.

Ülkede ilk kez 1987'de geçen bir yasa ile dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Avustralya, Mısır, İsrail, Japonya ve Güney Kore bu kategoriye alındı.

Körfez bölgesinden ise Bahreyn ve Kuveyt, eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından bu kategoriye dahil edilmişti.

Son olarak ABD Başkanı Biden, Katar ve Kolombiya'yı söz konusu kategoriye almıştı.

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