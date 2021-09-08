Dünya NATO Taliban verdiği sözleri tutmalı
AVRUPA

NATO: Taliban verdiği sözleri tutmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'a verdiği taahhütleri yerine getirmesi için çağrı yaptı. ABD ve Almanya tarafından düzenlenen Afganistan konulu toplantıda söz alan Stoltenberg, "Taliban terörizm, insan hakları ve Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin güvenli şekilde ayrılmaları konularındaki sözlerini tutmalı" dedi.

Haber Merkezi AA
NATO: Taliban verdiği sözleri tutmalı
Taliban mensupları (Fotoğraf: Arşiv)

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ortaklaşa düzenlediği toplantıda konuşma yapan Stoltenberg, Taliban'ın terörizm, insan hakları ve Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin güvenli şekilde ayrılmaları konusunda sözlerini tutması gerektiğini vurguladı.

"NATO, AFGANİSTAN'DA GÜVENLİK VE İSTİKRARI GELİŞTİRDİ"

NATO'nun Afganistan'dan ayrılana kadar terörle mücadelede kazanımlar elde ettiğini dile getiren Stoltenberg, NATO'nun bu ülkedeki varlığının bölgesel güvenlik ve istikrarı onlarca yıl boyunca geliştirdiğini belirtti.

NATO MÜTTEFİKLERİNE 'TERÖR' ÇAĞRISI

Stoltenberg, gelecekte terör gruplarının Afganistan'da yeniden yapılanmasına izin verilmemesi, tüm NATO müttefiklerinin terörle mücadelede birlikte durması gerektiğini ifade etti.

Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz Afganistan'dan son notları aktardı: Taliban artık cephede değil siyasette
OYNAT 02:43
Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz Afganistan'dan son notları aktardı: Taliban artık cephede değil siyasette
Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz , TVNET canlı yayına bağlanarak, Afganistan'daki son gelişmeleri izleyicilerle paylaştı.
Bugün Afganistan'da kurulan yeni hükümetten aldıkları davetle Milli Savunma Bakanlığı'na görüşmeye gittiklerini aktaran Karagöz, 'Yeni Milli Savunma Bakanı Molla Muhammed Yakub'un düzenlediği bir programa katıldık. Görüntü ya da ses kaydı almamıza müsaade etmediler.' dedi.
Abone Ol Google News
Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta
hangi filmler var?

​İşte yarın vizyona girecek 9 yeni film.
Bir telefonla kurtardı

Bir telefonla kurtardı

Yıkılmak üzere olan köprüdeki 200 kişiyi son anda uyardı.
Altı terörist etkisiz hale getirildi

Altı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldıracaklardı.

Üç gün sürecek ziyaret gerçekleştirecek.

​Yeni Şafak Taliban'a direnen şehirde.

Eşiyle birlikte karantinayı delen vatandaştan ilginç tepki.

​Sahile toplananlar bu kez umduğunu bulamadı.

​Kuzey Makedonya'da hastane yangını.

​Filistinli altı mahkum, işgalci güce meydan okumaya devam ediyor.

'​Farklı değil gerekeni yapıyordu.'
İstanbul'da trafik başladı

İstanbul'da trafik başladı

​Uzun araç kuyrukları oluştu, yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü.

​'Atatürk'lü sayfayı yırtın' genelgesi.

​Alman polisi NSO ile iş birliğinde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.