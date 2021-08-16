ABD askerleri Kabil Havalimanı'nda sivillere ateş açtı iddiası: Ölüler var

Kabil'de hareketli dakikalar: Havaalanında izdiham yaşandı

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Askeri uçaklar ile yapılan tahliye anlarından birinde ise izdiham yaşandığı ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin insanların havaalanına girmesini engellemek için havaya ateş açtığı belirtildi.