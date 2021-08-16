Dünya ABD askerleri Kabil Havalimanında sivillere ateş açtı iddiası Ölüler var
ASYA

ABD askerleri Kabil Havalimanı'nda sivillere ateş açtı iddiası: Ölüler var

Taliban güçlerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu Kabil Havaalanı'nda, ABD askerlerinin sivillerin üzerine ateş açtığı öne sürüldü. Havaalanında çekilen görüntülerde, yerde yatan cansız bedenler görülüyor.

Haber Merkezi Diğer
ABD askerleri Kabil Havalimanında sivillere ateş açtı iddiası: Ölüler var
Kabil Havaalanı'ndan görüntüler.

Afganistan'da Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Kabil Havaalanı'nda hareketli dakikalar yaşanıyor.

Afganistan'dan kaçmak isteyen vatandaşların akın etmesiyle havaalanındaki izdiham sürüyor.

YERDE CANSIZ BEDENLER VAR

Havaalanından servis edilen görüntülerde, yerde yatan cansız bedenler görülüyor.

Sputnik Türkiye'nin Afgan güvenlik güçlerine dayandırarak aktardığı habere göre, bu durum ABD askerlerinin Afganistan vatandaşlarına uyarı ateşi açmasından kaynaklanıyor.

'ABD ASKERİ VURDU' İDDİASI

ABD askerlerinin sivillerin üzerine ateş açması sonucu birkaç kişinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

TRT World'ün görgü tanıklarına dayanarak aktardığı bilgiye göre, en az beş kişi hayatını kaybetti.

Kabil Havaalanı'nda uçağa binebilmek için yolcu biniş köprüsüne tırmandılar
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Kabil Havaalanı'nda uçağa binebilmek için yolcu biniş köprüsüne tırmandılar
Afganistan'da Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Kabil Havaalanında hareketli dakikalar yaşanıyor.

Afganistan'dan kaçmak isteyen vatandaşların havaalanına akın etmesiyle yolcu biniş köprüsünde izdiham yaşandı. İnsanların tırmanarak uçağa binmeye çalışma anları ilginç görüntüler oluşturdu.

Kabil'de hareketli dakikalar: Havaalanında izdiham yaşandı
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Kabil'de hareketli dakikalar: Havaalanında izdiham yaşandı
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Askeri uçaklar ile yapılan tahliye anlarından birinde ise izdiham yaşandığı ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin insanların havaalanına girmesini engellemek için havaya ateş açtığı belirtildi.

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