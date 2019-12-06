Dünya ABD basını Kongredeki taraflar Trumpın azil mahkemesinin hızlı ilerlemesini istiyor
AMERİKA

ABD basını: Kongredeki taraflar Trump'ın azil mahkemesinin hızlı ilerlemesini istiyor

ABD basınının Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Cumhuriyetçi senatörler, azil sürecinin gereksiz uzayarak gelecek yıl şubatta yapılması planlanan ulusa sesleniş konuşmasının önüne geçmesini istemiyor. Demokrat senatörler ise 2020 başkanlık seçimlerine giden yolda seçmenlerin azil sürecinden dolayı kendilerinde siyasi bir yorgunluk hissetmelerinden endişe duyduklarını, bu nedenle mahkeme sürecinin kısa kesilmesini desteklediklerini dile getiriyor.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Amerikan basını, Kongredeki hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerin, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik kurulacak bir mahkemenin uzatılmadan bir an önce sonuçlandırılması taraftarı olduğunu yazdı.

Yıl başından önce Senatoya taşınması isteniyor

  • ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde devam eden Trump'a yönelik azil soruşturmasının yıl başından önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanarak, Senatoya taşınması bekleniyor.

Senatoda kurulacak mahkemede ise Trump, hakkında yazılacak azil maddelerinden yargılanacak.

Amerikan basınının Kongredeki kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörler, kurulacak bir azil mahkemesinin bir an önce nihayete erdirilmesini istiyor.

Cumhuriyetçi senatörler, Trump'a savunma hazırlaması ve şahit çağırması için yeterli zamanın verilmesi gerektiğini belirtirken, bu azil sürecinin gereksiz uzayarak gelecek yıl şubatta yapılması planlanan ulusa sesleniş konuşmasının önüne geçmesini istemiyor.

"Mahkeme süreci kısa kesilsin"

Öte yandan Demokrat senatörler, 2020 başkanlık seçimlerine giden yolda seçmenlerin azil sürecinden dolayı kendilerinde siyasi bir yorgunluk hissetmelerinden endişe duyduklarını, bu nedenle mahkeme sürecinin kısa kesilmesini desteklediklerini dile getiriyor.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda, ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

  • Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı.

İstihbarat Komitesi, Trump'ın suçlandığı 300 sayfalık raporunu salı günü kamuoyuna açıklamış ve söz konusu raporu, Adalet Komitesine göndermişti.

Azil soruşturması kapsamındaki ilk oturumunu çarşamba günü yapan Adalet Komitesi, ikinci oturumunu da pazartesi günü yapacağını açıklamıştı.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesinde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

Trump ise azil soruşturmasını, "Demokratların cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.

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