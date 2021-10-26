ABD Başkanı Biden Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek

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Meral Akşener büyükelçilerin avukatlığına soyundu: Osman Kavala konusu iç mesele değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala’nın davasının Türkiye'nin iç meselesi olmadığını söyledi. Büyükelçilerin Türk yargısını hedef alan açıklamasını bu bağlamda değerlendiren Akşener, "Dolayısıyla bunun üzerinden 'Bu karara uyun, gereğini yapın' denilmesinin böyle de bir açıklaması olabilir." ifadelerini kullandı.