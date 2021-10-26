Dünya ABD Başkanı Biden Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek
AMERİKA

ABD Başkanı Biden Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, New Jersey okul ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a geldi. Biden burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Biden Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek
Joe Biden

2009'dan sonra ilk kez ABD'ye ziyaret gerçekleştiren Fener Rum Patriği Bartholomeos, Washington'daki resmi temaslarına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın onuruna verdiği kahvaltı ile başladı.

Rahatsızlığı sebebiyle geceyi Washington'daki bir hastanede geçiren Patrik Bartholomeos, yerel saatle sabah hastaneden çıktıktan sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansına geldi.

BIDEN İLE GÖRÜŞECEK

Bartholomeos temaslarına ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile devam edecek.

Biden, Bartholomeos görüşmesi için New Jerse'deki okul ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a geldi.

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