Dünya ABD Başkanı Biden kanser mi? Beyaz Saraydan açıklama geldi
AMERİKA

ABD Başkanı Biden kanser mi? Beyaz Saray'dan açıklama geldi

ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir etkinlikte kansere yakalandığını söylemesi üzerine Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın bu ifadelerde kastının göreve gelmeden önce atlattığı cilt kanseri olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Biden kanser mi? Beyaz Saraydan açıklama geldi
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden'ın Massachusetts eyaletinde katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında fosil yakıtlara işaret ederek "Bunlar yüzünden ben ve birçok insan kansere yakalandık, memleketim Delaware ülkede en çok kanser oranına sahip." ifadeleri kafa karışıklığı yarattı.

Birçok kişi sosyal medyadan "Biden kansere mi yakalandı?" paylaşımları yaparken, Beyaz Saray sözcü yardımcılarından Andrew Bates, Twitter hesabından konuya açıklık getirdi.

Biden'ın bu sözlerinde başkanlık görevine gelmeden önce geçirdiği cilt kanserine işaret ettiğini belirten Bates, Biden'ın geçen yıl kasım ayında yayımlanan sağlık raporunda da bu kanseri geçirdiği bilgisine yer verildiğini anımsattı.

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