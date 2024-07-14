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ABD Başkanı Biden Pensilvanya'da saldırıya uğrayan eski Başkan Trump ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında saldırıya uğrayan eski Başkan Donald Trump ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, "Başkan Biden bu gece Washington'a dönüyor. İç güvenlik ve kolluk kuvvetleri yetkililerinden düzenli güncellemeler almaya devam edecek" denilirken, Biden'ın, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına yer verilmedi.

07:57 - 14/07/2024 воскресенье
AA
ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump
ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde saldırıya uğrayan eski Başkan Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.


Açıklamada, "Başkan Biden bu gece Washington'a dönüyor. İç güvenlik ve kolluk kuvvetleri yetkililerinden düzenli güncellemeler almaya devam edecek" denilirken, Biden'ın, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına yer verilmedi.


Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Trump'a yönelik saldırıdan sonra X üzerinden paylaşım yaptı.

Blinken, Trump'ın mitinginde gerçekleştirilen silahlı saldırı karşısında şok olduğunu ve üzüldüğünü aktarırken, eski Başkan'ın güvende olmasından dolayı "minnettar" olduğunu kaydetti.



"Biden'ın dediği gibi ABD'de siyasal şiddete yer yok" ifadesini kullanan Blinken, herkesin bu olayı kınaması gerektiğini belirtti.

Austin de paylaşımında, Savunma Bakanlığının "demokrasilerinde kesinlikle yeri olmayan bu şiddeti" kınadığını dile getirirken, "ABD'de farklılıklarımızı bu şekilde çözmeyiz." sözlerini sarf etti.


Trump'ın güvende olduğuna dair haberlerin kendini rahatlattığını kaydeden Austin, eski Başkan, ailesi ve "bu korkunç olaydan" etkilenen herkes için dua ettiğini vurguladı.


Diğer yandan, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi'nin, Trump'a yönelik saldırı hakkında "kapsamlı bir soruşturma" yürüteceğini bildirdi.


Johnson, "ABD halkının gerçekleri bilmeye hakkı var. Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle ile DHS (İç Güvenlik Bakanlığı) ve FBI'dan (Federal Soruşturma Bürosu) diğer ilgili yetkililerin en kısa zamanda komitelerimiz önünde bir duruşmaya katılmalarını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Olayda, mitinge katılanlardan 1 kişi de hayatını kaybetmişti.

ABD Gizli Servisi, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.


Donald Trump'a Pensilvanya mitinginde silahlı suikast düzenlendi: Kanlar içinde kaldığı anlar kameraya yansıdı

ABD'de, başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitinginde konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğradı. 7 el silah sesinin ardından Trump'ın kanlar içinde kaldığı görüldü., Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında merminin sağ kulağını delip geçtiğini açıkladı. İlk patlamanın ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü. Patlamalar devam ederken, korumalar kürsüye atlayarak, Trump'ın etrafını sardı. Patlamalar, mitinge katılan vatandaşlar arasında da paniğe neden oldu. Trump'ın, korumalar kendini kürsüden indirmeden önce sağ yanağında kanlar akarken, yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü. Miting alanında panik devam ederken, korumalar, Trump'ı acil olarak zırhlı aracına götürdü. Donald Trump, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum." ifadesini paylaştı.


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