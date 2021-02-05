Dünya ABD Başkanı Biden dış politikada ilk adımı atıyor Suudi Arabistanı desteklemeyi durduracağız
AMERİKA

ABD Başkanı Biden: Suudi Arabistan’ı desteklemeyi durduracağız

ABD Başkanı Biden dış politikada ilk adımı atıyor: Suudi Arabistan’ı desteklemeyi durduracağız

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin dış politikasında yapacakları değişiklikleri açıkladı. ABD’nin Suudi Arabistan’ın Yemen’de sürdürdüğü saldırgan operasyonları desteklemeyi durduracağını açıklayan Biden, bunun gerçekleşecek değişikliklerden sadece biri olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
​ABD Başkanı Joe Biden
​ABD Başkanı Joe Biden

Dışişleri Bakanlığında yaptığı açıklamada, dünya çapında birçok problemin olduğunu belirten ABD Başkanı Joe Biden bunun ulusların birlikte çalışması ile çözülebileceğini söyleyerek “Bunu tek başımıza yapamayız. ABD’nin en önde gelen demokratik değerlerini temel alan diplomasi ile başlamalıyız” dedi.

Biden Savunma Bakanı Lloyd Austin’İn bir rapor hazırlamakta olduğunu belirterek bu gerçekleşinceye kadar Almanya’da bulunan üstlerden asker gönderimini durduracaklarını açıkladı. Biden “Bu sayede askeri varlığımız dış politikamız ve ulusal güvenlik önceliklerimizle uyumlu olacak” dedi.

Biden'dan Rusya'ya karşı flaş karar: Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldı
DÜNYA
Biden'dan Rusya'ya karşı flaş karar: Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldı
Başkan Biden, ABD’nin önümüzdeki süreçte daha fazla sığınmacı kabul edeceğini de ifade etti.
  • Biden yönetimi Eski ABD Başkanı Trump döneminde 15 bine düşürülen sığınmacı sayısını yılda 125 bine çıkartmayı hedefliyor.

Joe Biden ayrıca Trump döneminde geleneksel birçok müttefikliğin zarar gördüğünü ifade ederek “Bu durumla önce evimizi daha başarılı ve güçlü inşa ederek ilgileneceğiz, müttefiklerimizle ve ortaklarımızla yakından çalışacağız ve kredimizi yükseltecek uluslararası enstitülerimizi yeniden kuracağız” dedi. Biden, bunun örneği olarak Dünya sağlık örgütüne tekrar katılım başvurusunu gösterdi.

Biden, ayrıca Rusya ile ABD arasında kalan son nükleer güç anlaşması olan ve çarşamba günü uzatılma kararı alınan Yeni Başlangıç (New START) anlaşmasını da kutladı. Ancak Biden aynı zamanda Rusya’da aktivist Alexey Navalny’nin tutuklu bulunmasını eleştirdi ve “koşulsuz olarak hemen serbest bırakılmalı” dedi.

Başkan Biden, konuşmasında Dışişleri bakanlığı çalışanlarına da seslenerek “Bu yönetim size işinizi yapmanız için gereken gücü verecek. Sizi hedef almayacak veya politize etmeyecek” dedi.

ABD Başkanı Biden ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığına yaptı: Diplomasi geri döndü
DÜNYA
ABD Başkanı Biden ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığına yaptı: Diplomasi geri döndü
Abone Ol Google News
Pes dedirten sokak düğünü

'Pes' dedirten sokak düğünü
Suudi Arabistanıdesteklemeyeceğiz

Suudi Arabistan'ı
desteklemeyeceğiz

​ABD Başkanı Biden dış politikada ilk adımı atıyor.
Bu acıyla artıkyaşayamıyorum

Bu acıyla artık
yaşayamıyorum

​21 yıldır ara vermeden kayıp oğlunu arıyor.
Skandal<br>sansüre tepki

Skandal
sansüre tepki

Bakan Soylu: Twitter'ın tutumunu kınıyoruz.
Tutuklama kararı

Tutuklama kararı

Kadıköy'de gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Babam<br>kurbanın olayım

Babam
kurbanın olayım

​Kanlar içinde yatan oğlunu gören baba başında ağıtlar yaktı.
Boğaziçi'nde<br>yalanlar doğrular

Boğaziçi'nde
yalanlar doğrular

​Provokatörlerin ortaya attığı yalanlar tek tek çürütüldü.
İki günde<br>350 kilo bomba

İki günde
350 kilo bomba

Dikkatleri Suriye'nin kuzeyine çekmeye çalışan terör örgütü, sivilleri hedef alıyor.
Anayasa panikletti

Anayasa panikletti

​Muhalefet perde arkasından gizli saklı çalışma yapıyor.
Mesajlar onu yalanlıyor

Mesajlar onu yalanlıyor

​WhatsApp mesajları, itirafçı general Serdar Atasoy'un söyledikleriyle uymuyor.
Erdoğan'dan Boğaziçi eleştirisi

Erdoğan'dan Boğaziçi eleştirisi

​Bu millete hizmet etmekle mükellef olduklarını anlayacaklardır.
Yirmi üç ilde görüldü

Yirmi üç ilde görüldü

​Mutasyonlu virüs giderek yayılıyor.
Onur'una kavuştu

Onur'una kavuştu

​Evladına kavuşan aile sayısı 23 oldu.
Trabzon zirveye yürüyor

Trabzon zirveye yürüyor

Trabzonspor, Denizlispor'u Bakasetas'ın golüyle yendi.
"Milletimizin hizmetindeyiz"

"Milletimizin hizmetindeyiz"

​Bakan Koca, zorlu kış şartlarında çalışan sağlıkçıları paylaştı.
13 geyik<br>donarak can verdi

13 geyik
donarak can verdi

Avcılardan kaçan geyik sürüsü göle düştü.
Eski HDP'li vekilden darbe iması

Eski HDP'li vekilden darbe iması

Zihniyet bozuk olunca ortaya çıkan konuşma.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.