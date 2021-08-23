ABD Başkanı Biden'dan Afganistan itirafı: Tahliye uçakları doğrudan ABD’ye gelmiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban’ın Afganistan’daki yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan’daki duruma yönelik açıklamalarda bulundu. Biden, "önceliğimiz Amerikan vatandaşlarını güvenli bir şekilde Afganistan’dan çıkarmaktır" diyerek, 14 Ağustos’tan bu yana 28 bin kişinin, bu hafta sonu ise 30 saatte 11 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Biden: "4 kıtada 2 düzineden fazla ülke ile çalışıyoruz" diyerek, insanların Afganistan’dan tahliye edilmesi için müttefiklerle birlikte çalışıldığını ifade etti. Biden ancak, "tahliyelerin her şekilde zor olacağını", "Acı ve kayıp olmadan insanları tahliye etmenin bir yolu olmadığını" sözlerine ekledi.

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Biden, Afganistan’ın başkenti Kabil’den kalkan uçakların doğrudan ABD’ye gelmeyeceğini belirterek, tahliye edilenler hakkında, önce araştırılma yapılacağını ve son 20 yılda ABD için çalışan kişilerin ülkeye kabul edileceğini açıkladı. Biden, uçakların ABD’ye gelmeden önce geçiş ülkelerindeki ABD ordusuna bağlı üslere iniş gerçekleştirdiğini ve burada denetim gerçekleştikten sonra ülkeye gelmeye uygun onların kabul edildiğini söyledi.

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Biden, "Son 20 yılda bize yardımcı olan Afganları Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yeni evlerinde memnuniyetle karşılayacağız." dedi.

Ticari uçakların gönüllü olması planlanıyor

Biden, Afganistan’daki çalışmaların 31 Ağustos’tan sonraya uzamamasını umut ettiğini açıklarken, güvenli bölgenin Kabil Havalimanı çevresine genişletildiğini belirtti. Biden, bölgeden tahliye kapasitesinin arttırılması için farklı ülkelerdeki ticari havayollarının bazı uçaklarını bu iş için ayırmaya gönüllü olabilecekleri bir programın aktif hale getirileceğini söyledi.

Biden: "Afganistan’dan çekilmek doğru bir karardı"

Biden, Afganistan hakkında "alınması gereken temel bir karar" olduğunu ve daha fazla Amerikalıyı görmemeye kararlı olduğunu vurguladı. Biden, ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararının "doğru bir karar" olduğunu söyleyerek Afganistan’da bir süre daha kalmanın hiçbir fark oluşturmayacağını sözlerine ekledi.

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Biden: "Kimseye güvenmiyorum"

Biden, Taliban’ın ABD’ye karşı bir saldırı gerçekleştirmeyeceğine dair garanti aldığını, ancak Taliban da dahil olmak üzere "kimseye güvenmediğini" söyledi. Biden ayrıca, belli koşullar altında ve davranışlarına bağlı olarak, Taliban’a karşı yaptırımları destekleyebileceğini söyledi.

FOTOĞRAF 7 Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki tahliye hareketliliği sürüyor. Kabil'de görevli Türk ve Azerbaycan askerleri, havalimanında tek millet, iki devlet anlayışıyla tahliye mesaisini omuz omuza yürütüyor. İki ülke askerleri, havalimanı ve çevresinde koordineli bir şekilde Türklerin tahliyesi için görev yapıyor. Havalimanının güvenliği için 24 saat nöbette olan Azerbaycanlı askerler, Türk güvenlik güçleriyle birlikte ihtiyacı olanlara yardım elini uzatıyor. Azerbaycanlı askerlerden Anaz Babayev, Şu anda Afganistan'da görevimizin başındayız. Türk kardeşlerimizle birlikte görev yapıyoruz. Onlara yardım ediyoruz. dedi. Bir aya yakındır Kabil'de olduklarını söyleyen Sagavat Kazımov, Türk askerleriyle aynı bölgede görev yapıyoruz. Aileme, tüm askerlerin ailelerine selam söylüyorum. Her şey çok iyi. İnşallah sağ salim ülkemize geri döneceğiz. ifadelerini kullandı. Habib Hasanov da Türk kardeşlerimize yardım ediyoruz, her zaman da yardıma hazırız. diyerek, ailesine selam göndermek istediğini söyledi. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan Azerbaycan askerlerinden Kısmet Musayev, Her saniye Türk askerleriyle birlikte görev yapıyoruz, bununla da gurur duyuyoruz. Biz kardeşiz. diye konuştu. Türkiye ve Azerbaycan askerleri Kabil'de omuz omuza görev yapıyor Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin beklediği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ve çevresinde Türkiye ve Azerbaycan askerleri omuz omuza görev yapıyor.

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