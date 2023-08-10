ABD Başkanı Biden'ı sosyal medyadan tehdit etmişti: FBI evine baskın yapıp öldürdü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili mahkemeye çıkmasının ardından "Bugün ABD için çok hazin bir gün." ifadelerini kullandı. Trump, 2024 başkanlık seçimleri için kendisinin önde olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin kendisini yenemedikleri için siyasi zulüm yaparak aleyhinde dava açtıklarını öne sürdü. Trump, "Bunun ABD'de olmasına izin veremeyiz." şeklinde konuştu.