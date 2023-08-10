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ABD Başkanı Biden'ı sosyal medyadan tehdit etmişti: FBI evine baskın yapıp öldürdü

ABD Başkanı Joe Biden'ı tehdit etmekle suçlanan Craig Deleeuw Robertson adlı kişinin FBI tarafından öldürüldüğü bildirildi. Robertson'ın Biden'ın Utah ziyareti öncesinde sosyal medya hesabından ABD Başkanı'na yönelik tehditkar paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

00:38 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ABD Başkanı Joe Biden'ı tehdit eden Craig Deleeuw Robertson isimli şahıs FBI tarafından öldürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden'ı tehdit eden Craig Deleeuw Robertson isimli şahıs FBI tarafından öldürüldü.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Başkan Joe Biden'ı tehdit eden bir kişiyi öldürdüğü bildirildi.

ABD basınında yer alan habere göre, Utah kentinde Craig Deleeuw Robertson isimli şahsın sosyal medya hesabından, Biden'ın kenti ziyareti öncesi ABD Başkanı'na tehditkar paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen FBI, sabah saatlerinde Robertson'ın evine baskın düzenledi. Baskın sırasında Robertson'un, ekipler tarafından tutuklanmak isterken vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Robertson'ın pazartesi günü sosyal medya hesabında Biden'ın Utah'a geleceğini duyduğunu ve bir kamuflaj giysisi çıkarıp "M24 keskin nişancı tüfeğinin tozunu temizlemeyi" planladığını yazdığı da belirtildi.

"Suikast için doğru zaman"

Öte yandan yetkililer, Robertson'ın 2022 yılının eylül ayından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bir veya iki başkanlık suikastı için doğru zaman. Önce Joe, sonra Kamala!!!" ifadelerini kullandığı da aktardı.

FBI’dan yapılan açıklamada, “Olay, özel ajanların bir konutta tutuklama ve arama emirlerini yerine getirmeye çalışmasıyla başladı” denilirken, olayın FBI’ın Teftiş Bölümü tarafından incelendiği bildirildi.



#Joe Biden
#FBI
#Utah
#Operasyon
#Craig Deleeuw Robertson
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