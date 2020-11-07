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Dünya Trumptan seçim açıklaması Joe Biden başkan olduğunu açıklamamalı
AMERİKA

ABD Başkanı Donald Trump'tan seçim açıklaması: Joe Biden başkan olduğunu açıklamamalı

Trump'tan seçim açıklaması: Joe Biden başkan olduğunu açıklamamalı

Amerika'daki başkanlık seçimlerinde yarışı Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden önde götürürken, seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump ise "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddia da bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerin kazananı henüz netleşmezken, Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN OLDUĞUNU AÇIKLAMAMALI

Trump, "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddiada bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

Seçim gecesi tüm kritik eyaletlerde üstünlüğü olduğunu ancak bir gün sonra bu avantajı "esrarengiz bir şekilde" kaybettiğini belirten Trump, bu eyaletlerde hukuki yollara başvurabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

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