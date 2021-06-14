Dünya ABD Başkanı Biden Kraliçe bana annemi hatırlattı
AVRUPA

ABD Başkanı Biden: Kraliçe bana annemi hatırlattı

ABD Başkanı Joe Biden, Windsor Kalesi’nde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile görüşmesinin ardından kraliçenin ona annesini hatırlattığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
ABD Başkanı Joe Biden İngiltere Kraliçesinin annesini hatırlattığını söyledi
ABD Başkanı Biden, İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile buluştu.

ABD Başkanı Joe Biden ve Eşi Jill Biden, İngiltere’deki G7 Liderler Zirvesi’nin ardından İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile Windsor Kalesi’nde bir araya gelmişti. Başkan Biden ve eşi yerel saatle 17.00’de vardıkları Windsor Kalesi’nde gerçekleşen resmi törenin ardından Kraliçe ile çay içmişti.

  • Biden Kraliçe ile görüşmesinden sonra yaptığı bir açıklamada, “Bana annemin görünüşünü ve cömertliğini hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Biden ayrıca, "Kraliçe görüşmek üzere olduğum iki liderin kimler olduğunu sordu. Putin ve Xi Jinping hakkında bilgi edinmek istedi" dedi.

Biden, Kraliçe Elizabeth ile görüşmelerinin ardından 95 yaşındaki Kraliçe’yi Beyaz Saray’a davet etti. Göreve başlamasından bu yana ilk yurtdışı seyahatini gerçekleştirerek İngiltere’ye gelen Biden ve eşi, Londra Heathrow Havalimanı’ndan NATO Liderler Zirvesi için Belçika’nın başkenti Brüksel’e hareket etti.

ABD Başkanı Biden İtalya ve Japonya başbakanlarıyla görüştü
DÜNYA
ABD Başkanı Biden İtalya ve Japonya başbakanlarıyla görüştü

Kraliyet Protokolünü ihlal etti iddiası

ABD Başkanı Biden Cornwall’daki bir G7 akşam yemeği etkinliğine katılırken, Kraliyet Protokolünü ihlal ettiği bildirildi. İngiltere basınına göre, Biden’ın G7 akşam yemeğine katıldığı sırada Kraliyet ailesinden sonra gelmesi ile Kraliyet protokolünü ihlal ettiği belirtildi. Biden ve eşinin bahsi geçen protokole, Kraliçe’nin oğlu Prens Charles, Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi Kate’ten 5 dakika sonra geldiği iddia edildi.

Brüksel’de yüz yüze
GÜNDEM
Brüksel’de yüz yüze

G7 esas duruşta
DÜNYA
G7 esas duruşta

ABD Başkanı Biden gazetecileri masadan kovdurdu
DÜNYA
ABD Başkanı Biden gazetecileri masadan kovdurdu

Biden'den kendisine İsrail'i soran gazeteciye: Hayır soramazsın tabi ezilmek istemiyorsan
OYNAT 00:33
Biden'den kendisine İsrail'i soran gazeteciye: Hayır soramazsın tabi ezilmek istemiyorsan
ABD Başkanı Joe Biden, Ford'un test sürecindeki aracını incelediği sırada kendisine 'Sayın başkan. Size İsrail hakkında soru sorabilir miyim' şeklinde seslenen gazeteciye 'Hayır soramazsın tabi ezilmek istemiyorsan' karşlığını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden: İsrail olmasaydı ABD çıkarlarını korumak için bir İsrail icat etmek zorundaydı
OYNAT 00:36
ABD Başkanı Joe Biden: İsrail olmasaydı ABD çıkarlarını korumak için bir İsrail icat etmek zorundaydı
ABD Başkanı Joe Biden, 1986 yılında katıldığı bir konferansta İsrail ile ilgili söyledikleri sosyal medyada tekrar gündem oldu. Biden konuşmasında, 'İsrail'i desteklediğimiz için özür dilemeye gerek yok. Eğer bir İsrail olmasaydı, ABD çıkarlarını korumak için bir İsrail icat etmek zorundaydı.' ifadelerini kullanıyor.


Abone Ol Google News
18 taksitebölünebilecek

18 taksite
bölünebilecek

​Borçlara yeniden yapılandırma yolu açıldı.
Böylesini ilk kez duyduk

Böylesini ilk kez duyduk

​Koronavirüse karşı demir suyu içerek korunuyor.
Erdoğan ve Johnson NATO Zirvesinde görüştü

​Trafikte sayıları iki milyona ulaşan gizli tehlike

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki ilk görüşmesi Macron'la.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.