G7 esas duruşta

Hatırlanacağı üzere Haziran 2018’de Kanada’da düzenlenen G7 zirvesine, dönemin ABD Başkanı Trump ile diğer ülke liderleri arasındaki gerilim damga vurmuştu. G7 zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ev sahibi Kanada’ya sert eleştiriler yöneltmesi ve zirve sonundaki ortak bildirgeden çekilmesi nedeniyle krizle sona erdi. Üç yıl sonraki G7 sahnesine ise başta Avrupalı ülkeler olmak üzere Kanada ve Japonya liderlerinin Biden’ın yanında saf tuttuğu aile fotoğrafı damgasını vurdu.

Haziran 2018

Fotoğraf, “Batılı liderler Biden’a karşı esas duruşa geçti” yorumuna neden oldu. Öte yandan bu yılki zirvede, Çin’in trilyon dolarlık Tek Yol Tek Kuşak projesine alternatif bir planın uygulamaya konmasına yönelik bir arayışın Washington tarafından gündeme getirileceği belirtildi. Reuters’in üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde G/’nin Çin’in son 40 yılda ekonomik ve askeri yükselişine karşı ahenkli bir cevap arayışında olduğu belirtildi. ABD’li yetkili konunun sadece Çin’le çatışmak ya da ona karşı gelmek olmadığı, ancak bugüne kadar “batılı” değerleri içeren alterrnatif bir projenin sunulamamış olmasında olduğunu kaydetti.

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