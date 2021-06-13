Brüksel’de yüz yüze

Erdoğan, şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübünün Başkanı Tuncay Özilhan, Başantrenörü Ergin Ataman ve sporcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’e gidecek. NATO 2030 vizyonu, Çin’in yükselişi, Rusya, Afganistan’ın geleceği, terörle mücadele, yükselen ve yıkıcı teknolojiler, siber tehditler ve iklim değişikliğinin güvenlik etkileri gibi konuların ele alınacağı zirve öncesi yoğun bir çalışma yürüten Erdoğan, uçaktan iner inmez de temaslarına başlayacak.

ASIL TEMASLAR YARIN

NATO ülkelerinin liderlerini bir araya getirecek zirve öncesi Erdoğan’ın bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asıl temasları ise zirvenin toplanacağı yarın olacak. Erdoğan, liderlerin öğle saatlerinde NATO karargahına gelmelerinin ardından başlayacak ve yaklaşık 3 saat sürmesi beklenen zirvenin ardından da birçok ülke lideriyle bir araya gelecek.

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BAŞBAŞA İLK GÖRÜŞME

Joe Biden

Erdoğan, NATO zirvesine ilk kez başkan olarak katılacak ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Bütün gözlerin çevrildiği görüşmenin diğer liderlerle yapılacak görüşmenin ardından olması planlanıyor. Erdoğan-Biden görüşmesi, Biden’ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra iki liderin baş başa bir araya geldiği ilk görüşme olacak.

Erdoğan’ın Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de baş başa görüşmeler yapması bekleniyor.

KARARLILIK VURGUSU

Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetinin NATO Zirvesi’ndeki öncelikli gündemi, Türkiye’nin bölgesindeki gelişmelere ilişkin egemenlik hakları ve güvenlik hassasiyetine saygı gösterilmesi olacak. Zirvede, Türkiye’nin bu konulardaki kararlılığı vurgulanacak. Türkiye’nin ittifak kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getiren bir üye ülke olduğunun belirtilerek muhataplara, terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda iş birliğinin önemine vurgu yapılacak.

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1.5 yıl sonra yüz yüze zirve

NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşık 1.5 yıl aradan sonra yüz yüze katıldığı ilk uluslararası zirve olacak. Erdoğan, son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel’in daveti üzerine 19 Ocak 2020’de Almanya’da Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmış, bu tarihten sonra gerçekleştirilen D-8 Zirvesi, 14. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, İklim Zirvesi gibi pek çok uluslararası programa çevrim içi iştirak etmişti.

Erdoğan’a kentsel dönüşüm teşekkürü

Üsküdar’ın Burhaniye, Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde oturan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın makam aracını güzergahı boyunca durdurarak “kentsel dönüşüm” sözü için teşekkürlerini sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki konutundan Vahdettin Köşkü’ne geçti. Güzergahtaki Natoyolu Caddesi’nde toplanan Burhaniye, Kirazlıtepe ve Ferah mahalleli vatandaşlar, Erdoğan’ın makam aracını 8 kez durdurdu. Kentsel dönüşüm konusunda kendilerine destek veren Erdoğan’a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, Erdoğan’la sohbet de etti. Güzergahında Türk bayrakları açan ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el sallayarak karşılık veren Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı. Üsküdarlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önceki gün Burhaniye Şehriban Hatun Camii’nin açılışı sırasında kentsel dönüşüm sorunu yaşadıklarını iletmiş, Erdoğan da “Aynı aynı hiç endişe etmeyin, Kirazlıtepe’de, Ferah’ta ne verildiyse aynı sözü sizlere burada ben veriyorum.” demişti.

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Şampiyonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Vahdettin Köşkü’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübünün Başkanı Tuncay Özilhan, Başantrenörü Ergin Ataman, teknik heyet ve sporcular yer aldı.

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