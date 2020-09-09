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Dünya Trump bugün açıklayacak Amerikan askerleri çekiliyor
AMERİKA

ABD Başkanı Trump bugün açıklayacak: Amerikan askerleri Irak'tan çekiliyor

Trump bugün açıklayacak: Amerikan askerleri çekiliyor

3 Kasım Başkanlık Seçimleri için "Sonu gelmeyen savaşları bitirme" sözü veren ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün bir duyuru yapacağı öne sürüldü. Yapılacak açıklamada Irak'tan çekilecek Amerikan askerlerinin sayısının açıklanacağı belirtilirken benzer bir duyurunun yakında Afganistan için de yapılabileceği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'tan daha fazla ABD askerinin çekilmesi konusunda bugün bir duyuru yapmasının beklendiği bildirildi.

Trump'ın Kuzey Carolina ziyareti dönüşünde başkanlık uçağında bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazetecilerle konuştu.

Yetkili, Irak'tan daha fazla Amerikan askerinin çekilmesi konusunda Trump'ın çarşamba günü içinde bir duyuru yapmasının beklendiğini belirterek, ilerleyen günlerde Afganistan konusunda da benzeri bir açıklama yapılacağını kaydetti.

Öte yandan Amerikan basınında, yaklaşan 3 Kasım Başkanlık Seçimleri için "Sonu gelmeyen savaşları bitirme" sözü veren Trump'ın bu kararıyla seçmenlere mesaj göndermek istediği yorumları yapıldı.

Trump ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 20 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." demişti.

ASKER SAYISINI 3500'E DÜŞÜRECEK

Wall Street Journal gazetesi ise 28 Ağustos'taki haberinde ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Irak'taki Amerikan askerlerinin üçte birini geri çekerek bu ülkedeki asker sayısını 3 bin 500 civarına düşüreceğini öne sürmüştü.

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