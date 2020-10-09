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ABD Başkanı Trump: Doktorlar en son vücudumda çok az enfeksiyon ve virüs buldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi devam eden ABD Başkanı Donald Trump, "Kovid-19 testiniz negatif çıktı mı?" şeklindeki soruya "Yarın tekrar Kovid-19 testi yaptıracağım. Sürekli test yapmak için bir neden yok. Ancak doktorlar en son vücudumda çok az enfeksiyon ve virüs buldu." ifadesini kullandı. Ayrıca Trump'ın yayın esnasında iki kes sesinin kısılması ve boğazını temizleyerek konuşmaya devam etmesi dikkati çekti.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump, Fox televizyonunda yayımlanan Sean Hannity Show'a telefon ile bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

Trump, kendisini gayet iyi hissettiğini vurgulayarak, seçimler için kritik iki eyalet olan Florida ve Pennsylvania konusunda, "Planlanabilirse, cumartesi akşamı Florida'da, pazar akşamı da Pennsylvania'da miting yapmak istiyorum." diye konuştu.

Başkanlık Tartışmaları Komisyonunun (CPD), Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden'ın 15 Ekim'de yapacağı canlı yayın tartışmasını sanal ortama taşımasına taşımasına da tepki gösteren Trump, "Ben sanal ortamda yapılacak bir tartışmaya katılmam." dedi.

Trump, Biden'a da "Hadi Joe, hadi tartışmayı yüz yüze yapalım." çağrısında bulundu.

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"ÇOK AZ ENFEKSİYON VE VİRÜS VAR"

  • Hannity'nin "Kovid-19 testiniz negatif çıktı mı?" şeklindeki ısrarlı sorusu üzerine Trump, "Yarın tekrar Kovid-19 testi yaptıracağım. Sürekli test yapmak için bir neden yok. Ancak doktorlar en son vücudumda çok az enfeksiyon ve virüs buldu." ifadesini kullandı.

Trump'ın yayın esnasında iki kes sesinin kısılması ve boğazını temizleyerek konuşmaya devam etmesi ise dikkati çekti.

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Koronavirüs salgınını küçümseyen açıklamalarda bulunan dünya liderlerinin testleri pozitif çıktı. Maske takan gazetecilerle dalga geçen Donald Trump son olarak rakibi Joe Biden'ın taktığı maske ile alay etmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalanmadan önce 'herkesle tokalaştığını' söylemişti. Koronavirüsü basit bir grip olarak gördüğünü söyleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da koronavirüse yakalanmıştı.


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