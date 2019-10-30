Dünya ABD Başkanı Trump gazinin yerine köpeği montajladı
AMERİKA

ABD Başkanı Trump gazinin yerine köpeği montajladı

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyonda yaralanan köpeğe madalya taktığının görüldüğü bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın orijinalinin Trump'ın bir Vietnam gazisine madalya taktığı törende çekildiği, gazinin yerine köpeğin montajlandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım.
ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım.

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyonda yaralanan köpeğe madalya taktığını gösteren ve fotomontaj olduğu anlaşılan bir paylaşımda bulundu.

Trump, resmi Twitter hesabından, cumartesi gecesi Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen ve Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonda görev alan köpeğe, pati simgeli bir madalya taktığı görülen fotoğrafı "Amerikan Kahraman" notuyla paylaştı.

Gazinin yerine köpeğin montajladı

Fotomontaj olduğu anlaşılan fotoğrafın orijinalinin Trump'ın bir Vietnam gazisine madalya taktığı törende çekildiği, gazinin yerine köpeğin montajlandığı ortaya çıktı.

Trump'ın profiline de sabitlediği bu paylaşımı, sosyal medyada ve Amerikan basınında mizah konusu oldu.

ABD'nin Bağdadi operasyonu

  • DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetleri'nin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.
  • Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.
  • Trump, operasyon esnasında yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaşmış ancak köpeğin ismi gizli tutulmuştu.

Senaryoda sorun var
DÜNYA
Senaryoda sorun var


Bağdadinin öldürüldüğü görüntüler yayınlandı

Bağdadi'nin öldürüldüğü
görüntüler yayınlandı

CENTCOM: Öldürmek için tasarlanmış bir infaz planı geliştirdik.
Bu tarihi bir an

Bu tarihi bir an

​Suriye Anayasa Komitesi ilk kez toplandı.
10. Yıl Marşı ile taciz anları

'10. Yıl Marşı' ile
taciz anları

Utanç anları büyük tepkiye neden oldu.
FED 3'üncü kez <br>faiz indirdi

FED 3'üncü kez
faiz indirdi

İlk kez temmuz ayında faiz indirimine gitmişti.
Gazinin yerine <br>köpeği montajladı

Gazinin yerine
köpeği montajladı

​Amerikan basınında mizah konusu oldu.
Gösteriler<br>zirveleri iptal ettirdi

Gösteriler
zirveleri iptal ettirdi

Acil durum ilanından sonra güvenlik görevi orduya verilmişti.

Tehdit büyük

Tehdit büyük

​Almanya hızla yükselen ırkçılığa karşı harekete geçiyor.
Maltepe Belediyesinde<br>sigortasız Afgan işçi

Maltepe Belediyesinde
sigortasız Afgan işçi

90'ları geri getiren çöp dağları ardından ikinci rezalet!
Kınadı, reddetti ve <br>yok hükmünde saydı

Kınadı, reddetti ve
yok hükmünde saydı

TBMM Başkanlığı ABD'ye karşı tezkereyi kabul etti.

Irak'ta kaosun kaynağı ABD işgali

Irak'ta kaosun kaynağı ABD işgali

Yeni Şafak, Irak'taki protesto krizini Türkmenlerle konuştu.
Tek kelimeyle hükümsüzdür

Tek kelimeyle hükümsüzdür

Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki gösterdi.
Karada aranırken denizde yakalandı

Karada aranırken denizde yakalandı

​Hakkında 13 yıl hapis ve 15 bin TL para cezası bulunuyordu.
İstenen ceza<br>belli oldu

İstenen ceza
belli oldu

​9 kişinin öldüğü tren kazasında 10 kişi için iddianame tamamlandı.
Kendimizi yenileyeceğiz

Kendimizi yenileyeceğiz

​Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Çalışmaları durdurtan gaz

Çalışmaları durdurtan gaz

​Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri çevrede önlem aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.