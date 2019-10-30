Dünya ABD Başkanı Trump askerin yerine köpeği montajladı
AMERİKA

ABD Başkanı Trump askerin yerine köpeği montajladı

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyonda yaralanan köpeğe madalya taktığının görüldüğü bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın orijinalinin Trump'ın bir Vietnam'da savaşan ABD askerine madalya taktığı törende çekildiği, askerin yerine köpeğin montajlandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım.
ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım.

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyonda yaralanan köpeğe madalya taktığını gösteren ve fotomontaj olduğu anlaşılan bir paylaşımda bulundu.

Trump, resmi Twitter hesabından, cumartesi gecesi Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen ve Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonda görev alan köpeğe, pati simgeli bir madalya taktığı görülen fotoğrafı "Amerikan Kahraman" notuyla paylaştı.

Askerin yerine köpeğin montajladı

Fotomontaj olduğu anlaşılan fotoğrafın orijinalinin Trump'ın bir Vietnam'da savaşan askere madalya taktığı törende çekildiği, askerin yerine köpeğin montajlandığı ortaya çıktı.

Trump'ın profiline de sabitlediği bu paylaşımı, sosyal medyada ve Amerikan basınında mizah konusu oldu.

ABD'nin Bağdadi operasyonu

  • DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetleri'nin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.
  • Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.
  • Trump, operasyon esnasında yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaşmış ancak köpeğin ismi gizli tutulmuştu.

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