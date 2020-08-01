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Dünya ABD Başkanı Trump TikToku ABDde yasaklayacağız
AMERİKA

ABD Başkanı Trump: TikTok’u ABD'de yasaklayacağız

ABD Başkanı Trump: TikTok’u ABD'de yasaklayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Çin merkezle sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirdi. Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Trump, Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC’ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, "TikTok'u ABD'de yasaklayacağız." dedi.

Trump'tan TikTok açıklaması: Yasak konusunda bir karara varacağız
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Trump'tan TikTok açıklaması: Yasak konusunda bir karara varacağız

Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok'u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı.

Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.

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