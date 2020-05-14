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Dünya ABD Başkanı Trump Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyorum
AMERİKA

ABD Başkanı Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Kendisinden önceki Obama yönetiminin kendilerine salgınla mücadele anlamında çok bir şey bırakmadığını ancak buna rağmen koronavirüs (Kovid-19) salgınında çok iyi iş çıkardıklarını savunan Trump, yaptığı açıklamada, "Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşüyorum" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania eyaletinin Allentown bölgesindeki bir üretim tesisine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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"Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olur"

  • Kendisinden önceki Obama yönetiminin kendilerine salgınla mücadele anlamında çok bir şey bırakmadığını ancak buna rağmen koronavirüs (Kovid-19) salgınında çok iyi iş çıkardıklarını savunan Trump, "Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşüyorum" görüşünü paylaştı.

Trump, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) ülkedeki virüs ölümlerini olduğundan fazla gösterdiğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine, "Onların ölümleri nasıl saydığını bilmiyorum, bu konuda hiç konuşmadık. Bu ülkede insanların ölmesini istemiyoruz. Salgınla mücadelede mükemmel bir iş çıkardık." ifadesini kullandı.

Trump'tan DTÖ'ye eleştiri

DSÖ ve Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) eylemlerinden memnun olmadığını belirten Trump, "Yakın zamanda DSÖ ile ilgili bir duyurumuz olacak, belki de gelecek hafta yaparız." dedi.

  • DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevedo'nun görevinden ayrılma kararına ilişkin de değerlendirmede bulunan Trump, "Bu benim için sorun değil. DTÖ, uzun zamandan beri çok korkunç bir şekilde hareket ediyor. Çin'e gelişmekte olan ülke muamelesi yapıyorlar. Çin, bu sayede ABD'nin yararlanamadığı birçok haktan yararlanıyor" diye konuştu.

Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

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