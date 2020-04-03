Dünya ABD Başkanı Trumpın ikinci virüs testi de negatif çıktı
AMERİKA

ABD Başkanı Trump'ın ikinci virüs testi de negatif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci virüs testi sonucu belli oldu. Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, testin negatif çıktığını söyleyerek Trump'ın sağlıklı olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin de "negatif" çıktığı bildirildi.

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın bu sabah Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Trump'ın sağlıklı olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade eden Conley, testin 15 dakikada sonuçlandığını kaydetti.

  • Conley, "Başkan Trump'ın test sonucu negatif çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Trump, ilk olarak 14 Mart'ta bir virüs testi yaptırmış ve onun da sonucu "negatif" çıkmıştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de şimdiye kadar 217 bin 262 kişi hastalığa yakalandı, 5 bin 151 kişi ise hayatını kaybetti.

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