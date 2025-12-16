Yeni Şafak
ABD Başkanı Trump'tan Ahmed Şara çıkışı: Hala güveniyorum

09:1416/12/2025, Salı
Ahmed Şara - Trump
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Aralık'ta Suriye'de ABD askerlerinin ölümüne yol açan saldırı sonrasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya hala güvendiğini ifade etti.

Beyaz Saray'da düzenlenen Meksika Sınır Savunma Madalyası takdim töreninde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybetmesi sonrasında hala Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya güvenip güvenmediği sorusuna, "Evet hala güveniyorum" sözleriyle yanıt verdi.


Söz konusu saldırının Şara ile bir ilgisi olmadığını belirten Trump, "Bu, Suriye'nin gerçekten çok fazla kontrol edemedikleri bir kısmı. Sürpriz oldu, bu konuda (Şara) çok üzgün. Bunun üzerinde çalışıyor, güçlü bir adam" değerlendirmesinde bulundu.


Saldırının terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu vurgulayan Trump, buna karşılık olarak 'DEAŞ'ı sert bir şekilde vuracaklarını' söyledi.


"ORTA DOĞU'DA BARIŞI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"


Trump, Suriye'de neden ABD askeri bulundurdukları sorusuna karşılık, "Çünkü Orta Doğu'da barışın sağlanmasını ve devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Suriye'de asker bulundurmanın da bu çabanın bir parçası olduğunu söyleyen Trump, söz konusu coğrafyanın 'dünyanın zorlu bir bölgesi' olduğuna dile getirdi.


Trump, "Beşar Esad'dan kurtulduk, gerçekten kötü olan ve Orta Doğu'da barışın önünde engel olan diğer insanlardan kurtulduk" sözlerini ekledi.


Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü'nün faaliyete geçmesi


ABD Başkanı Trump, Gazze'de uluslararası istikrar gücünün ne zaman faaliyete geçeceğinin sorulması üzerine, "Bence bir biçimde zaten faaliyette. Zaten çok güçlü bir biçimde çalışıyor" dedi.


Uluslararası İstikrar Gücü'ne daha fazla ülkeden katılım gerçekleşeceğinin altını çizen Trump, "İstediğim kadar asker gönderecekler" ifadesini kullandı.


Orta Doğu'da bulunmadığı halde bölgede barışı görmek isteyen ülkeler olduğunu aktaran Trump, bu ülkelerin de söz konusu istikrar gücüne katılmak istediklerini belirtti.


Trump, bunun kendisi için 'oldukça şaşırtıcı' olduğunu da sözlerine ekledi.




#ABD
#Gazze
#Ahmed Şara
#Suriye
