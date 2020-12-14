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AMERİKA

ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs aşısına ilişkin dikkat çeken açıklama

Trump'tan dikkat çeken aşı açıklaması: Hemen olmayacağız!

ABD Gıda ve İlaç Dairesini (FDA) Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının acil kullanımına onay vermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ülkede vaka sayıları 15 milyonu ölüm sayıları ise 300 bini aşarken Trump, gerekli olmadıkça Beyaz Saray çalışanlarının ve kendisinin hemen yeni tip koronavirüs aşısı olmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: ABD Başkanı Donald Trump
Foto/arşiv: ABD Başkanı Donald Trump

ABD basınında Trump ve Beyaz Saray çalışanlarının Kovid-19 aşı programında öncelikli olacağı haberlerinin ardından Trump, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

YAKIN ZAMANDA OLMAYI PLANLAMIYORUM

Trump açıklamasında, "Beyaz Saray çalışanları, özellikle gerekmedikçe aşı programının ilerleyen aşamalarında aşı olmalı. Bu konuda düzenleme talep ettim. Ben de yakın zamanda aşı olmayı planlamıyorum ancak uygun zamanda aşı olmayı dört gözle bekliyorum. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

  • ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), cuma gecesi, Hastalık ve Kontrol Merkezi (CDC) ise pazar günü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede ilk aşının gelecek hafta içinde vurulmasının planlandığını duyurmuştu.

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