ABD Başkanı Trump'tan 'maskeli vatanseverlik' mesajı: Favori başkanınızım

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini "Kovid-19'u yeterince ciddiye almamak" ve "maske takmamakla" eleştirenlere göndermede bulundu.

Salgının başından bu yana ilk kez yüzünde maske varken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Donald Trump, "Görünmez Çin virüsünü yenme çabalarında hepimiz birlik olduk ve bazıları sosyal mesafeyi koruyamadığınız yerde maske takmanın vatanseverlik olduğunu söylüyor. Kimse benden daha çok vatansever olamaz, favori başkanınızım." ifadesini kullandı.

OYNAT 00:00 Amerikan İç Savaşı: Trump vs Sosyal Medya Birçok kişi ABD'de sokak olaylarına yoğunlaşmışken asıl savaş Teknoloji devleri ve Trump arasında yaşanıyor. Sosyal medya şirketleri Trump'a neden şu an kazan kaldırdı? Çünkü bu Kasım'da ABD'de Başkanlık seçimi olacak. Giderek güçlenen Slikon Vadisinin bitmeyen hırsları ABD'den sonu olup yeni bir Kaliforniya Cumhuriyeti'nin kuruluşuna sebep olabilir. Belki de Trump, parçalanmadan önceki son ABD Başkanıdır. BiP'te paylaş

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Kovid-19 salgınında en çok vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, salgının başından bu yana Trump'ın izlediği politikalar da tartışma konusu oluyor.

"Karantinaların uzatılmaması" ve "ekonominin bir an önce normalleşmesi" konusunda ısrarcı söylemleri ile tepki çeken Donald Trump, katıldığı toplantılarda maske takmayı tercih etmiyor.