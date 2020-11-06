Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABD Başkanı Trumptan seçim açıklaması Yüksek Mahkemeye götürebiliriz
AMERİKA

ABD Başkanı Trump'tan seçimi 'Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz mesajı

ABD Başkanı Trump'tan seçim açıklaması: Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz

Florida, Iowa, Indiana, Ohio gibi önemli eyaletlerde seçimleri kazandıklarını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düzenlenen seçimlerde çok fazla hukuki süreç yönetecekleri ve belki de Yüksek Mahkemeye gidebileceklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Seçimlerin güvenilirliğini sağlamak için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler. Bu konuyla ilgileneceğiz." ifadesini kullandı.

Trump halihazırda Florida, Iowa, Indiana, Ohio gibi önemli eyaletlerde seçimleri kazandıklarını belirterek, "Biz büyük medya, para ve teknoloji şirketlerinin müdahalesine rağmen, bu zaferleri kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Anketlerin seçimlerde yanıldığına işaret eden Trump, "Anket şirketleri bilerek bu seçimde yanlış bilgi verdi. Bu çok saçma. Bekledikleri gibi mavi dalga olmadı, bunun yerine büyük kırmızı dalga oldu. Basındaki anketler, seçimlere müdahale etmek istedi." diye konuştu.

"Demokratlar, gözlemcilerin hukuki haklarını kullanmalarına izin vermedi"

Trump, Senatoda çoğunluğu koruduklarını, Temsilciler Meclisinde de koltuk kaybetmediklerini söyleyerek, "Tüm kritik yerlerde biz kazanıyorduk, sonda bir anda mucizevi şekilde bizim oylarımız düşmeye başladı. Demokratlar, gözlemcilerin hukuki haklarını kullanmalarına izin vermedi. Bazı yerlerde mahkemeye gittik." dedi.

Sonuçların henüz netleşmediği Arizona'da seçimi kazanacaklarına inandıklarının altını çizen Trump, "Biz bu seçimlerin güvenliğini savunacağız ve yolsuzluğun bu kadar önemli bir seçimi çalmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin susturulmasına ve gerçek olmayan sonuçlar üretilmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Trump, yıllardır ülkesinde yapılan seçimleri takip ettiğini belirterek, bu yılki seçimlerde birçok usulsüzlük tespit ettiklerini aktardı.

Joe Biden'ın ve Demokratlar'ın "tüm oylar sayılmalı" çağrılarına da yanıt veren Trump, "Biz burada 'yasal' kelimesini kullanmak durumundayız. Tüm yasal oylar sayılmalı. Biz açıklık ve şeffaflık istiyoruz. Gizli oy sayma odaları, esrarengiz bir şekilde ortaya çıkan oy pusulaları, seçim gününden sonra kullanılmış yasadışı oylar istemiyoruz." yorumunda bulundu.

Trump, dürüst bir seçim istediklerini ve bunun Amerikan halkının yararına olacağını kaydederek, "Ortada çok fazla dava olacak. Çünkü elimizde çok fazla delil var ve bu süreç ülkemizdeki en yüksek mahkemede bitebilir. Göreceksiniz. Çok fazla dava açacağız çünkü bu seçim bizden çalınmış olabilir. Postayla kullanılan oyların felaket olacağını aylardır söylüyorum." şeklinde konuştu.

ABD ikiye bölündü
DÜNYA
ABD ikiye bölündü
Abone Ol Google News
Kaynanam muska yapmış

'Kaynanam muska yapmış'

Üç çocuğuna işkence yapan babanın savunması pes dedirtti.
ABDde SİHA korkusu

ABD'de SİHA korkusu

​Ermeni lobisinin mektubu üzerine inceleme başlattılar.
19 yıllık sır çözülüyor

19 yıllık sır çözülüyor

Hande Çinkitaş cinayetinde baba ve üvey anne tutuklandı.

Şimdi de gözünü cezaevindeki mahkumlara diktiler.
Seçimi<br>mahkemeye taşıyacak

Seçimi
mahkemeye taşıyacak

ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken açıklama.
DHKP-C'nin<br>arşivi çözüldü

DHKP-C'nin
arşivi çözüldü

​Örgütün gizli grupları ve yazışmaları deşifre oldu.

Kırk gün geride kaldı

Kırk gün geride kaldı

​Azerbaycan ordusu işgal topraklarını özgürleştirmeye devam ediyor.

Evleri 1 yılda teslim edeceğiz

Evleri 1 yılda teslim edeceğiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir açıklaması.

Bekaa Vadisi mi olacak?

Bekaa Vadisi mi olacak?

Ermenistan'ın hamlesi akıllara soru işareti getirdi.
Yerli aşıda kritik aşama

Yerli aşıda kritik aşama

İnsan deneyleri başladı.
Acil eşyalar için yarım saat

Acil eşyalar için yarım saat

Evi hasar gören vatandaşlara izin.
Tarihe geçti

Tarihe geçti

​Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu.
Şimdi hesap vakti!

Şimdi hesap vakti!

​Azerbaycan'dan gururlandıran paylaşım.
Tutuklandılar

Tutuklandılar

İzmir depremi soruşturmasında yeni gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.