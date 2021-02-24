Dünya ABDde bir George Floyd vakası daha Polisin 5 dakika boynuna baskı uyguladığı adam hayatını kaybetti
AMERİKA

ABD'de bir George Floyd vakası daha: Polisin 5 dakika boynuna baskı uyguladığı adam hayatını kaybetti

Amerika'da yeni bir George Floyd vakası daha yaşandı. 30 yaşındaki Angelo Quinto'nun polisin gözaltına alırken 5 dakika boyunca boynuna bastırması nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybettiği, ölüm sebebinin polisin yanlış uygulamasından kaynaklanmış olabileceği iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Polisin 5 dakika boynuna baskı uyguladığı 30 yaşındaki Angelo Quinto hayatını kaybetti.
Polisin 5 dakika boynuna baskı uyguladığı 30 yaşındaki Angelo Quinto hayatını kaybetti.

ABD'nin California'nın Antioch bölgesinde 23 Aralık 2020 tarihinde geçekleşen olayda, aile içi yaşanan bir tartışma üzerine eve gelen polisin, "anlamaya çalışmadan" Angelo Quinto'yu yere yatırıp boynuna 5 dakika boyunca bastırmasından 3 gün sonra genç adamın hayatını kaybettiği belirtildi.

CNN'de yer alan haberde, aile avukatlarının anksiyete, depresyon ve paranoyadan muzdarip Quinto'nun ölümünden Antioch polisini sorumlu tuttukları kaydedildi.

Polisin 5 dakika boynuna baskı uyguladığı adam hayatını kaybetti

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Avukat John L. Burris, kız kardeşi İsabella Collins'in 23 Aralık'ta, Quinto'nun annesine zarar vermesinden korktuğu için polisi aradığı, bu arada annesinin oğlunu sakinleştirmeyi başardığı, ancak eve gelen polisin ne olup bittiğini anlamaya çalışmadan, Quinto'yu "annesinin kollarından zorla alarak" yere yatırdığını ve 5 dakika boyunca boynuna dizi ile bastırdığı bilgisini paylaştı.

Polisin 5 dakika boynuna baskı uyguladığı adam hayatını kaybetti

3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Avukatlar, yaşanan olayda Quinto'nun bilincini kaybettiği ve yerel bir hastaneye kaldırıldığını, 3 gün sonra da öldüğünü söyledi.

Quinto'nun kız kardeşinin cep telefonu ile yaptığı kamera kaydında, Quinto'nun hareketsiz yerde yattığı, sedyeyle ambulansa taşınırken yüzünün kanlar içinde olduğu ve sağlık görevlilerinin kendisine kalp masajı yaptığının görüldüğü bildirildi.

Polisin 5 dakika boynuna baskı uyguladığı adam hayatını kaybetti

Aile avukatları "Yaklaşık 2 aydır polis konuya ilişkin bir basın açıklaması yapmadı." derken Contra Costa İlçe Şerif Ofisi, Quinto'nun ölüm sebebinin hala net olmadığını, konunun İlçe Bölge Savcılığı tarafından soruşturulduğunu söylemekle yetindi.

Angelo Quinto

GEORGE FLOYD OLAYI NEDİR?

25 Mayıs 2020 tarihinde akşam saatlerinde Minneapolis'te 20 Amerikan doları sahte banknot ihbarı için gelen polislerden biri olan beyaz polis memuru Derek Chauvin'in kelepçeli şekilde yere yüz-üstü yatırdığı Afro–Amerikalı şüpheli George Floyd'un boynuna 8 dakika 46 saniye boyunca diziyle bastırarak ölmesine neden olmuştu.

Olay sonrası dünya genelinde çok sayıda ülkede halk sokaklara dökülerek polis şiddetini protesto etmişti.

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