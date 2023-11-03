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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Çatışmada ikinci veya üçüncü bir cephe açılmamalı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Bu çatışmada ikinci veya üçüncü bir cephenin açılmaması konusunda başından beri çok netiz" dedi.

17:32 - 3/11/2023 Cuma
AA
Antony Blinken - Binyamin Netanyahu

Antony Blinken - Binyamin Netanyahu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

Blinken, "(İsrail yönetimine) Sadece Gazze'de değil aynı zamanda Batı Şeria'da sivillerin korunması gerektiğini vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

Gazze'de (Hamas'la ilgili) statükonun devam edemeyeceğini savunan Blinken, "İsrail'in de Gazze'nin kontrolünü ve sorumluluğunu üstlenemeyeceğini biliyoruz" diye konuştu.

Blinken, "(İsrail-Filistin) Bu çatışmada ikinci veya üçüncü bir cephenin açılmaması konusunda başından beri çok netiz" şeklinde konuştu.

#Antony Blinken
#İsrail
#Binyamin Netanyahu
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