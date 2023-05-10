ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Yeniden açılan Tahıl Koridoru için Türkiye'ye minnettarız

Rusya ve Ukrayna savaşı sebebiyle Karadeniz'de hareket edemeyen tahıl yüklü gemiler, Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan tahıl koridoru sayesinde yüklerini taşıyabilmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde ise Rusya tarafı yeni gelen gemiler için kayıt oluşturmayı reddederek Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasını bilfiil durdurmuştu.

Türkiye'nin girişimleriyle Tahıl Koridoru yeniden açıldı

Ardından Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin girişimleri sonucu 'Tahıl Koridoru'nun yeniden işler hale geldiğini açıkladı.

ABD'den yeniden açılan tahıl koridoruyla ilgili açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’da İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Karadeniz Tahıl Girişiminin uzatılması ve kapsamının genişletilmesi

Blinken, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, "Dünya, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşında insanların açlığını silah olarak kullanmayı birkaç haftada bir hatırlatmak durumunda kalmamalı." dedi. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı, Çin ile rekabet, bölgesel ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirten Blinken, "Ayrıca Karadeniz Tahıl Girişiminin uzatılması ve kapsamının genişletilmesine duyulan acil ihtiyacı görüştük." dedi.

"Türkiye ve BM Genel Sekreteri'ne minnettarız"

Blinken, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterress’e Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden açılması ile ilgili minnettar olduklarını belirterek şunları söyledi: "Son günlerde Rusya yeniden Ukrayna limanlarına gemilerin gitmesini engelleyerek dünya pazarına, Afrika, Ortadoğu ve dünya genelinde gıdaya ihtiyacı olan insanlara giden gıda miktarını azaltan sinik eyleme geri döndü. BM Genel Sekreteri ve Türkiye'deki meslektaşlarımıza çıkmazı kırmak için yorulmaksızın gösterdikleri çaba için minnettarız. Dünya, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşında insanların açlığını silah olarak kullanmamayı birkaç haftada bir hatırlatmak durumunda kalmamalı."

"Bu sadece Ukrayna ile ilgili bir konu değil"

Aynı konuda değerlendirmede bulunan Cleverly ise Ukrayna-Rusya savaşının ekonomik etkilerinin savaşın yan etkisinden ziyade bizzat bir parçası olduğunu söyledi. İngiliz bakan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tesis edilen Birleşmiş Milletler Anlaşması'ndaki prensipler uygulanmadığı takdirde büyük ülkelerin küçük komşularını işgal etmekten geri durmayacağını ve dünyanın daha tehlikeli bir yer haline geleceğini söyledi.







