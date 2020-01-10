​​ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: İran'a yeni yaptırımları yürürlüğe koyduk

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Mnuchin İran'a yönelik yeni yaptırımlar hakkında açıklamalarda bulundu:
Pompeo'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
''8 üst düzey İranlı yetkili yaptırım listesine alındı. Süleymani, ABD büyükelçiliklerine saldırmayı planlıyordu. Büyük çapta saldırılar planlıyordu. İran'a yeni yaptırımları yürürlüğe koyduk.
Ukrayna yolcu uçağının İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine dair haberlere inanmamak için sebep yok, İran'ın tam işbirliğiyle tüm olguları ortaya koyan kapsamlı soruşturmaya ihtiyacımız var. Soruşturma sonuçlarını aldıktan sonra bütün dünyanın gereken adımları atacağını düşünüyoruz.''