ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile İsrailli mevkidaşı ile örüştü

Marco Rubio ve Gideon Saar.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Washington’da bir araya geldi.
ABD
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı
Marco Rubio
ile İsrail Dışişleri Bakanı
Gideon Saar
’ın Washington'da görüştüğü bildirildi.
Açıklamada,
"Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile bir araya gelerek Gazze, Lübnan ve Suriye'deki önemli bölgesel meseleleri görüştü. Bakan Rubio, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden ifade etti"
denildi.
