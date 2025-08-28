ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile İsrailli mevkidaşı ile örüştü

"Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile bir araya gelerek Gazze, Lübnan ve Suriye'deki önemli bölgesel meseleleri görüştü. Bakan Rubio, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden ifade etti"