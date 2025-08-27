Abdullah Gül’den Gazze uyarısı: Bu savaşın bedelini insanlık ödeyecek

Ancak bugün, her inançtan ve her kesimden insan, acımasız bir katliamı gündelik olarak canlı canlı izliyor.Söz konusu zulüm tüm dünyayı zehirliyor, insanlık olarak ruh sağlığımızı bozuyor. Bu çaptaki bir vahşete ne kadar uzun süre seyirci kalınır ve izlenirse, insanlığın adalet duygusu ve hukukun üstünlüğüne olan inancı o denli zedelenir. Daha da vahimi, İsrail'in dokunulmazlığına şahit olan başka odakların kendi kitlesel kötülüklerini planlamadıkları ne malum?