Dünya ABD donanması İrandan Yemene gittiği düşünülen silahlara el koydu
ORTADOĞU

ABD donanması İran’dan Yemen’e gittiği düşünülen silahlara el koydu

ABD donanmasının, İran’dan Yemen’e gittiği tahmin edilen bir balıkçı gemisindeki çok miktarda tüfek ve mühimmata el koyduğu bildirildi. ABD donanmasına ait devriye gemileri, Umman ve Pakistan açıklarındaki Arap Denizi’nin kuzeyinde seyreden bir balıkçı teknesine operasyon düzenledi. Yemenli 5 kişinin bulunduğu balıkçı gemisine çıkan denizciler, 1400 kalaşnikof ve 226 bin 600 mermiye el koydu.

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Haber Merkezi AA
ABD donanması İran’dan Yemen’e gittiği düşünülen silahlara el koydu
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ABD donanmasının Bahreyn merkezli 5. Filosundan yapılan açıklamada, balıkçı teknesinin Yemen’deki Husilere yasa dışı silah kaçırmak için kullanılan rotada seyrettiği belirtilirken İran, iç savaş bölgesindeki Husilere silah göndermekle suçlandı.

İran, Husileri silahlandırdığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

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