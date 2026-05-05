Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD duyurdu: Hürmüz'de 10 denizci öldü

ABD duyurdu: Hürmüz'de 10 denizci öldü

22:275/05/2026, Salı
G: 5/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar sonucunda 10 denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rubio, ABD'nin İran'a ait 7 sürat teknesini imha ettiğini belirtti. Rubio, "Hürmüz Boğazı konusunda savaş öncesi duruma dönmeyi tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı. Rubio, İran’ın müzakere masasına geri dönerek, şartları kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#ABD
#İran
#Hürmüz Boğazı
#Marco Rubio
#denizci
#çatışma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB açıkladı: Uzman ve Başöğretmenlik başvuruları ne zaman yapılacak? MEBBİS uzman öğretmenlik başvuru ekranı ve kılavuzu