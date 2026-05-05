ABD duyurdu: Hürmüz'de 10 denizci öldü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar sonucunda 10 denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rubio, ABD'nin İran'a ait 7 sürat teknesini imha ettiğini belirtti. Rubio, "Hürmüz Boğazı konusunda savaş öncesi duruma dönmeyi tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı. Rubio, İran’ın müzakere masasına geri dönerek, şartları kabul etmesi gerektiğini belirtti.
