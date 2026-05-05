Pezeşkiyan Trump'ın 'güç siyasetini' eleştirdi: Sonuç kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık olur

19:035/05/2026, Salı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin “güç siyaseti”ni eleştirerek bunun kaos, baskı ve adaletsizlik doğurduğunu söyledi. Pezeşkiyan, İran’ın etik ve sorumlu gücü temsil ettiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin "güç siyaseti" ve baskılarına işaret ederek, "Eğer siyaset güce indirgenirse, sonuç bugünkü dünya olur; kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD yönetiminin "güç siyasetini" eleştirdi.

Pezeşkiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer siyaset güce indirgenirse, sonuç bugünkü dünya olur; kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık. Ulusal değerlerimizde ve dini dünya görüşümüzde, etik dışı gücün içi boştur. Bugün İran, etik ve sorumlu gücü, düşmanları ise pervasız ve kontrolsüz gücü temsil ediyor."

ABD Başkanı Donald Trump, İran dahil çeşitli ülkelere yönelik saldırı ve baskılarını "güç yoluyla barış" politikasıyla tanımlıyor.


