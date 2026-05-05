Pezeşkiyan Trump'ın 'güç siyasetini' eleştirdi: Sonuç kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık olur

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin "güç siyaseti" ve baskılarına işaret ederek, "Eğer siyaset güce indirgenirse, sonuç bugünkü dünya olur; kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık." ifadelerini kullandı.

"Eğer siyaset güce indirgenirse, sonuç bugünkü dünya olur; kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık. Ulusal değerlerimizde ve dini dünya görüşümüzde, etik dışı gücün içi boştur. Bugün İran, etik ve sorumlu gücü, düşmanları ise pervasız ve kontrolsüz gücü temsil ediyor."