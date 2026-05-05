Trump İran savaşı için tarih verdi: 3 hafta daha uzayabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan savaşın 3 hafta daha sürebileceğini belirtti. Trump, ABD’nin Tahran’a ait 8 küçük ve hızlı gemiyi imha ettiğini öne sürdü.
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta tırmanan gerilim, karşılıklı sert açıklamalar ve sahadaki hamlelerle daha da derinleşiyor.
İran'dan rest: Daha başlamadık bile
İran'ın Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, bölgedeki eylemleri sebebiyle ABD'yi hedef aldı. Kalibaf, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:
İran Dışişleri Bakanı Çin'e gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, bugün Pekin’e giderek temaslarda bulunacağı bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında Arakçi'nin Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geleceği belirtilerek, "ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacak” denildi.
Nisan ayının sonunda Arakçi, Umman ve Pakistan ziyaretlerinin ardından Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.