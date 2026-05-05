Trump İran savaşı için tarih verdi: 3 hafta daha uzayabilir

13:475/05/2026, Salı
ABD ile İran arasında tansiyon her geçen gün yükseliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan savaşın 3 hafta daha sürebileceğini belirtti. Trump, ABD’nin Tahran’a ait 8 küçük ve hızlı gemiyi imha ettiğini öne sürdü.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta tırmanan gerilim, karşılıklı sert açıklamalar ve sahadaki hamlelerle daha da derinleşiyor.

İran'dan rest: Daha başlamadık bile

İran'ın Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, bölgedeki eylemleri sebebiyle ABD'yi hedef aldı. Kalibaf, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Hürmüz Boğazı denklemi sabitlenmekte. Gemi trafiği ve enerji transit güvenliği, ABD ve müttefikleri tarafından ateşkesi ihlal ederek uygulanan abluka ile tehlikeye atılmıştır; elbette kötülükleri azalacaktır. Mevcut durumun devamının Amerika için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz; oysa biz henüz daha başlamadık bile"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi

İran Dışişleri Bakanı Çin'e gidiyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, bugün Pekin’e giderek temaslarda bulunacağı bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında Arakçi'nin Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geleceği belirtilerek, "ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacak” denildi.

Nisan ayının sonunda Arakçi, Umman ve Pakistan ziyaretlerinin ardından Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.



