Dünya ABD elçilik arazisi Filistinlilere ait çıktı
AMERİKA

ABD elçilik arazisi Filistinlilere ait çıktı

Filsitinlilerin haklarını savunan sivil toplum kuruluşu Adalah’ın hazırladığı rapora göre, 1947 tarihli kira anlaşmaları, ABD’nin Kudüs’te inşa etmeyi planladığı büyükelçilik binasının arazisinin İsrail kurulmadan önce Filistinlil altı aileye ait olduğunu gösterdi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​ABD elçilik arazisi Filistinlilere ait çıktı
ABD elçilik arazisi Filistinlilere ait çıktı.

Adalah tarafından paylaşılan kira sözleşmeleri, Allenby Kışlası olarak bilinen bölgenin en azından bir kısmındaki arazinin El Fitiani, Habib, Qleibo, El Khalidi, Razzaq ve El Khalili aileleri de dahil olmak üzere Filistinlilere ait olduğunu ispatlıyor. Yapılan basın açıklamasında “ABD Büyükelçiliği Planı, Filistinli toprak sahiplerinin özel mülkiyet haklarını ve Filistinli mültecilerin evlerine dönme ve mallarının iadesini alma konusunda uluslararası hukukta güvence altına alınmış haklarını ihlal edecek” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu rapor, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’i ve bölgedeki diğer ülkeleri ziyaret etmesinden birkaç gün önce geldi.

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