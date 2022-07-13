​ABD elçilik arazisi Filistinlilere ait çıktı

Adalah tarafından paylaşılan kira sözleşmeleri, Allenby Kışlası olarak bilinen bölgenin en azından bir kısmındaki arazinin El Fitiani, Habib, Qleibo, El Khalidi, Razzaq ve El Khalili aileleri de dahil olmak üzere Filistinlilere ait olduğunu ispatlıyor. Yapılan basın açıklamasında “ABD Büyükelçiliği Planı, Filistinli toprak sahiplerinin özel mülkiyet haklarını ve Filistinli mültecilerin evlerine dönme ve mallarının iadesini alma konusunda uluslararası hukukta güvence altına alınmış haklarını ihlal edecek” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu rapor, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’i ve bölgedeki diğer ülkeleri ziyaret etmesinden birkaç gün önce geldi.

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