ABD Gizli Servisi: Trump'a yönelik saldırının miting alanının dışından gerçekleşti

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Guglielmi, Trump'ın Pensilvanya'daki mitingi sırasında, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden sahneye doğru birçok kez ateş ettiğini açıkladı.
Anthony Guglielmi, ABD Gizli Servisi'nin, şüpheli saldırganı etkisiz hale getirdiğini vurguladı.
Guglielmi, Gizli Servis'in duruma hızla koruyucu önlemlerle yanıt verdiğini kaydederek, Trump'ın güvende olduğunu ve genel tıbbi durumunun değerlendirildiğini aktardı.
Soruşturmanın sürdüğünü belirten Guglielmi, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) resmi olarak bilgilendirildiğini duyurdu.
Trump'ın seçim kampanyası sırasında ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan bir kişi öldü
Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirdi.
Trump'ın, Pensilvanya'da düzenlediği seçim kampanyası sırasında gerçekleşen olay hakkında bilgi veren Goldinger, "Seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan bir kişi öldü." ifadesini kullandı.
Ne olmuştu?
Başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralanmıştı.
Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." açıklamasında bulunmuştu.