|
Dünya

ABD Gizli Servisi: Trump'a yönelik saldırının miting alanının dışından gerçekleşti

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasındaki saldırının, miting alanının dışından gerçekleştirildiğini bildirdi. Guglielmi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Pensilvanya'daki mitingi sırasında, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden sahneye doğru birçok kez ateş ettiğini açıkladı. FBI ise eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakın olduklarını, bilgiler kesinleştikten sonra açıklama yapacaklarını bildirdi.

07:35 - 14/07/2024 Pazar
AA
Trump'ın seçim kampanyasında ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan bir kişi öldü
Trump'ın seçim kampanyasında ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan bir kişi öldü

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Guglielmi, Trump'ın Pensilvanya'daki mitingi sırasında, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden sahneye doğru birçok kez ateş ettiğini açıkladı.

Anthony Guglielmi, ABD Gizli Servisi'nin, şüpheli saldırganı etkisiz hale getirdiğini vurguladı.

Guglielmi, Gizli Servis'in duruma hızla koruyucu önlemlerle yanıt verdiğini kaydederek, Trump'ın güvende olduğunu ve genel tıbbi durumunun değerlendirildiğini aktardı.


Soruşturmanın sürdüğünü belirten Guglielmi, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) resmi olarak bilgilendirildiğini duyurdu.

Trump'ın seçim kampanyası sırasında ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan bir kişi öldü

Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirdi.



Goldinger, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Trump'ın, Pensilvanya'da düzenlediği seçim kampanyası sırasında gerçekleşen olay hakkında bilgi veren Goldinger, "Seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan bir kişi öldü." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralanmıştı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." açıklamasında bulunmuştu.


Donald Trump'a Pensilvanya mitinginde silahlı suikast düzenlendi: Kanlar içinde kaldığı anlar kameraya yansıdı

ABD'de, başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitinginde konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğradı. 7 el silah sesinin ardından Trump'ın kanlar içinde kaldığı görüldü., Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında merminin sağ kulağını delip geçtiğini açıkladı. İlk patlamanın ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü. Patlamalar devam ederken, korumalar kürsüye atlayarak, Trump'ın etrafını sardı. Patlamalar, mitinge katılan vatandaşlar arasında da paniğe neden oldu. Trump'ın, korumalar kendini kürsüden indirmeden önce sağ yanağında kanlar akarken, yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü. Miting alanında panik devam ederken, korumalar, Trump'ı acil olarak zırhlı aracına götürdü. Donald Trump, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum." ifadesini paylaştı.


#Donald Trump
#Anthony Guglielmi
#Pensilvanya
#ABD Başkanı
#ABD Gizli Servisi Sözcüsü
14 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
PTT personel alımı ne zaman, bu yıl personel alımı yapılacak mı? 2024 PTT personel alımı başvurusu açıldı mı?