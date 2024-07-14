ABD Gizli Servisi: Trump'a yönelik saldırının miting alanının dışından gerçekleşti

ABD’nin eski başkanı ve yeniden başkan adayı olan Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıdan kulağına isabet eden mermi ile yaralanan Trump, kürsüde eğilerek kendisini korumaya almaya çalıştı. O anlara ait paylaşılan görüntülerde çatıda konuşlanmış olan ABD Gizli Servisi elemanının, silahlı saldırganı fark ettiği anlar yer alıyor. Gizli Servis elemanı keskin nişancının, müdahalede gecikmesiyle silah sesleri duyuluyor. Saldırgan, birkaç saniye sonra Gizli Servis keskin nişancı ekipleri tarafından vurularak öldürülüyor.