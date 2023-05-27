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ABD Hazinesi'nde nakit alarmı: 2017'den bu yana en düşük seviyede

ABD Hazinesi'nin nakit seviyesi, 38,8 milyar dolarla 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin 5 Haziran'a kadar artırılmaması veya askıya alınmaması halinde hazine kaynaklarının yetersiz kalacağını belirterek Kongre'ye uyarıda bulundu.

11:09 . 27/05/2023 Cumartesi
AA
ABD Hazine Bakanlığı, hazineye ilişkin verileri açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, hazineye ilişkin verileri açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, hazinenin nakit dengesine ilişkin verileri açıkladı.


Buna göre, ABD Hazinesi'nin nakit seviyesi, perşembe günü itibarıyla 38,8 milyar dolara geriledi. Bu oran, bir önceki gün 49,5 milyar dolar seviyesindeydi. Goldman Sachs da 19 Mayıs'ta ABD Hazine Bakanlığının nakit seviyesinin 8-9 Haziran'da 30 milyar doların altına düşeceği tahmininde bulunmuştu. Bu durumun federal hükümetin yükümlülükleri yerine getirme kapasitesini olumsuz etkileyebileceği belirtilmişti.


Hazine borç limiti artırılmazsa 5 Haziran itibarıyla nakit sıkıntısı çekebilir

ABD, 19 Ocak'ta 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış ve ABD Hazinesi limiti aşmamak için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı. Hazine Bakanlığı, söz konusu olağanüstü önlemlerin haziran başında tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.


Analistler, Kongre'nin borç limitini 5 Haziran'dan önce yükseltmemesinin finansal piyasaları sarsacak ve ABD ekonomisini derin bir resesyona sürükleyecek bir temerrüdü tetikleyebileceğini belirtti.



"ABD'nin itibarını koruyun"

Yellen, "Kongre'yi mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin itibarını korumaya çağırmaya devam ediyorum" ifadesini kullandı.


ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye bugün gönderdiği mektupta, mevcut verilere dayanarak Kongrenin borç limitini, 5 Haziran'a kadar yükseltmemesi veya askıya almaması durumunda Hazine'nin yükümlülüklerini yerine getirmek için kaynaklarının yetersiz kalacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Söz konusu tarihin yaklaşmasına rağmen Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında bütçe limitinin artırılmasına yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedilse de henüz bir anlaşmaya varılamadı.




#ABD Hazine Bakanlığı
#nakit
#kriz
#ABD
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