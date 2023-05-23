ABD ekonomisini yüksek faiz çarptı

Pandemi sonrasında toparlanamayan ABD ekonomisi faizleri artırıp enflasyonu düşüremediği gibi geçtiğimiz aylardaki banka krizleriyle de sarsıldı. Dünyanın en büyük ekonomisini borcunu çevirmemekle karşı karşıya bırakan nedenlerin başında faizlerin yükseltilmesi geliyor. Geçtiğimiz cuma günü, Cumhuriyetçiler ile Demokratların 31.4 trilyon dolarlık borç tavanının yükseltilmesi konusunda uzlaşamaması sonrasında ülke ekonomisi temerrüte düşme riskiyle karşı karşıya kaldı. ABD’de hükümetin borçlanabilmesi için kendisine tanınan bütçedeki artış anlamına gelen borçlanma üst tavanı tartışması özellikle son yıllarda siyasi bir silaha dönüştü.

DÜNYANIN BAŞI DERDE GİRER TEHDİDİ

Meclis’te üstünlüğü olan taraf, hükümeti zor durumda bırakmak için hükümetin borçlanma üst limitine müdahale ediyor. Bu siyasi çekişme ise ülke ekonomisine zarar veriyor. ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz haftalarda 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmasına ilişkin, “Temerrüde düşersek tüm dünyanın başı derde girer” ifadesini kullandı. Bu durumun olası sonuçlarına dikkat çeken Biden, “Ekonomimiz resesyona girer ve uluslararası itibarımız aşırı derecede zarar görür” diye konuştu. ABD’de olası bir temerrüt senaryosunda 8 milyona yakın kişinin işsiz kalması, borsada sert düşüşler, sosyal yardımların kesilmesi ve kredi faizlerinde artış olması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD’nin temerrüde düşmesinin yaratacağı gelir şokunun resesyona yol açabileceğini belirterek, “Ekonomik kriz, federal hükümetin operasyonlarındaki olası aksamalarla daha da kötüleşebilir” dedi. Cumhuriyetçiler; Temsilciler Meclisi’ni 222-213 farkla kontrol ederken, Demokratlar 51-49 Senato çoğunluğuna sahip.

PİYASALARIN GÖZÜ TOPLANTILARDA

Küresel piyasalar ise toplantının sonucuna odaklanmış durumda. Olası bir siyasi kriz durumunda borsaların ciddi değer kaybı yaşayacağına dikkat çekiliyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s hafta içi anlaşmada durumun negatif olması durumunda piyasaların tepki vereceği konusunda uyarmıştı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ‘ABD’nin temerrüde düşmesi dünya için felaket bir gelişme olur’ açıklamasında bulundu.







