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Dünya

ABD yaptırımları Afganistan’ı yoksullaştırıyor

Afganistan'daki 20 yıllık işgalinin ardından, apar topar çekilen ABD, ülkeyi ekonomik yaptırımlara maruz bırakıyor. Bu ekonomik yaptırımların bedelini ise Afganistan halkı ödüyor.

Dış Haberler
04:00 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Afganistan yoksullukla boğuşuyor.

Afganistan yoksullukla boğuşuyor.

11 Eylül 2021 tarihinde Afganistan’daki 20 yıllık işgalini sona erdirip, apar topar çekilen ABD, ülkeyi o günden beri ekonomik yaptırımlara maruz bırakıyor. Bu ekonomik yaptırımların bedelini ise Afganistan halkı ödüyor. Birlemiş Milletler’in son raporuna göre, Afganistan’daki yoksul sayısı 15 milyon artarak, nüfusun yüzde 85’ine denk bir orana yükseldi. Rapora göre 2020’da yoksulluk sınırında olan Afgan sayısı 19 milyonken, şimdi bu sayısı 15 milyon artarak 34 milyona yükseldi. Birçok Batılı ülkenin, Taliban yönetimiyle anlaşmayı reddedip, insani yardımları durdurması ve Batılı bankaların Afgan Merkez Bankası’na ait rezervlere el koyması onucu ülkede yoksulluğun derinleştiği kaydedildi. 40 milyon nüfusa sahip ülkenin yüzde 85’inin yoksulluğun pençesinde olduğu belirtilirken, 2023 yılı için en az 4,6 milyar dolarlık uluslararası yardıma ihtiyaç duyulduğu belirtildi.



#Afganistan
#ABD
#Ekonomik Yaptırımlar
#Taliban
42 dakika önce
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