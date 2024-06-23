ABD: Husilerin 'USS Dwight D. Eisenhower' uçak gemisine 'başarılı saldırı' iddiası doğru değil

Söz konusu araçların doğrudan ABD güçleri ve bölgedeki gemilere tehdit teşkil ettiği belirtilen açıklamada, ABD'nin, seyrüsefer serbestisini korumak ve uluslararası suları ABD Donanması gemileri ve ticari gemileri için daha güvenli hale getirmek amacıyla bu adımı attığı savunuldu.