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Dünya

ABD: Husilerin 'USS Dwight D. Eisenhower' uçak gemisine 'başarılı saldırı' iddiası doğru değil

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin "USS Dwight D. Eisenhower" uçak gemisine yönelik "başarılı bir saldırı" gerçekleştirdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Açıklamada, son 24 saatte ABD'nin Kızıldeniz'de İran destekli Husilere ait 3 insansız suüstü aracını imha ettiği bildirildi.

10:23 - 23/06/2024 Pazar
AA
ABD'den 'USS Dwight D. Eisenhower' açıklaması
ABD'den 'USS Dwight D. Eisenhower' açıklaması

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin "USS Dwight D. Eisenhower" uçak gemisine yönelik "başarılı bir saldırı" gerçekleştirdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.


CENTCOM, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, son 24 saatte ABD'nin Kızıldeniz'de İran destekli Husilere ait 3 insansız suüstü aracını imha ettiği bildirildi.

Söz konusu araçların doğrudan ABD güçleri ve bölgedeki gemilere tehdit teşkil ettiği belirtilen açıklamada, ABD'nin, seyrüsefer serbestisini korumak ve uluslararası suları ABD Donanması gemileri ve ticari gemileri için daha güvenli hale getirmek amacıyla bu adımı attığı savunuldu.

Açıklamada, Husilerin, Yemen'de kontrol ettiği bölgeden Aden Körfezi'ne 3 anti balistik füze attığı, ciddi bir hasar ve yaralanan olmadığı ifade edildi.

"Husi güçlerinin USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisine yönelik başarılı bir saldırı gerçekleştirdiğine ilişkin iddialar doğru değil."
denilen açıklamada, Husilerin Gazze'deki Filistinlileri temsil ettiklerini belirttikleri, ancak masum insanların hayatlarını tehlikeye attıkları savunuldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin görev bölgesinden ayrılarak ABD'ye dönüş yolculuğuna geçtiğini bildirmişti.
Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası
"Deniz Görev Gücü"
kurulması için görüşmeler yaptıklarını belirtmiş, 18 Aralık'ta da
"Refah Muhafızı Operasyonu"
adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.


#ABD
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#saldırı
#Uçak Gemisi
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