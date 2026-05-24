ABD ile İran arasında anlaşma ihtimali İsrail’i endişelendirdi

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail'in Trump'ın İran ile "sınırlı bir geçici anlaşma" imzalamasından endişe duyduğu belirtildi.

İsrail'in İran'ın nükleer programıyla ilgili temel meseleleri ele almayan bir anlaşma olasılığından tedirgin olduğu vurgulanan haberde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun kaldırılması, uranyum zenginleştirilmesinin yasaklanması konusu ile balistik füze programının İsrail'in "temel sorunlarının" başında geldiği ifade edildi.

Haberde, İsrail güvenlik birimlerinin İran'ın ABD'yi "oyaladığına" ve nükleer konusunda kapsamlı bir anlaşmaya varılma şansının "düşük" olduğuna inandığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.