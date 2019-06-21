Dünya ABD İran kontrolündeki hava sahasında uçuş yasağı getirdi
AMERİKA

ABD İran kontrolündeki hava sahasında uçuş yasağı getirdi

ABD İran kontrolündeki hava sahasında uçuş yasağı getirdi

ABD Federal Havacılık İdaresi, Basra Körfezi ve Umman Körfezinin İran kontrolündeki hava sahasında ABD firmalarının uçuşlarını yasakladığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Bölgede sivil havacılık yoğunluğu olduğunu kaydeden FAA, alınan kararın gerekli olduğunu bildirdi.
Bölgede sivil havacılık yoğunluğu olduğunu kaydeden FAA, alınan kararın gerekli olduğunu bildirdi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından Basra Körfezi ve Umman Körfezinin İran kontrolündeki hava sahasında Amerikan havacılık firmalarının uçuşlarına yasak getirdiğini açıkladı.

  • FAA'den yapılan açıklamada, bölgede artan gerginlik ve güvenlik açığına değinildi.

Açıklamada, ABD'ye ait İHA'nın düşürüldüğü zaman diliminde bölgede birçok sivil havacılık uçağının aktif olduğuna dikkati çeken FAA, bölgede gerginliğin artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Bölgede sivil havacılık yoğunluğu olduğunu kaydeden FAA, alınan kararın gerekli olduğunu bildirdi.

Dün konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi konusunda, "Çok büyük bir hata yaptılar. İHA uluslararası hava sahasındaydı, bilimsel olarak bunun kanıtlarına sahibiz. (ABD'nin İran'a saldırı planı olup olmadığını) Yakında göreceksiniz" demişti.

Söz konusu İHA'nın düşürülmesinin "kasıtlı" olduğunan inanmadığını dile getiren Trump, "Sanıyorum bir general veya biri o İHA'yı düşürme yanlışını yaptı. Neyse ki İHA'da kimse (pilot) yoktu; eğer olsaydı bu büyük bir fark yaratırdı. Fakat hissiyatım şu, bu birinin yapmaması gerekirken yaptığı bir hataydı." yorumunu yapmıştı.

Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

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