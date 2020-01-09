Dünya ABD, Kanada ve İngiltereden peş peşe Ukrayna uçağı açıklaması İran kazara düşürmüş olabilir
AMERİKA

ABD, Kanada ve İngiltere'den peş peşe Ukrayna uçağı açıklaması: İran kazara düşürmüş olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi. Öte yandan Kanada Başbakanı Trudeau ise, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise "Bilgiler Ukrayna uçağının İran'dan fırlatılan füze tarafından düşürüldüğünü gösteriyor. Bu kasıtsız olmuş olabilir" dedi.

Haber Merkezi AA
İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti.
İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İran ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İran'da düşen Ukrayna uçağına ilişkin bir soruyu cevaplayan Trump, uçağın teknik nedenlerle düşmüş olması ihtimaline şüpheyle yaklaştığını belirtti.

Trump, "Şüphelerim var. Başkalarının da şüpheleri var. Trajik bir olay. Diğer tarafta birileri bir hata yapmış olabilir. Çok zor bir bölgede uçuyordu. Orada birileri bir hata yapmış olabilir. Bazı kişiler uçağın mekanik nedenle düştüğünü söylüyor; bence bu bir soru işareti. (İran'ın kazara vurduğu iddiası) Gerçekten tam olarak bilmiyorum. Bu konuda kötü bir hissiyatım var, sanırım orada çok kötü bir şey oldu." diye konuştu.

İran'dan açıklama: Düşen yolcu uçağının kara kutusunu teslim etmeyeceğiz
DÜNYA
İran'dan açıklama: Düşen yolcu uçağının kara kutusunu teslim etmeyeceğiz

Trump, "İran'ın uçağı kazara vurduğu söyleniyor, ne dersiniz?" şeklindeki soruya ise "Gerçekten tam olarak bilmiyorum." yanıtını verdi.

Uçağın kara kutusunun açılacağını ve o zaman durumun daha da netleşeceğini dile getiren Trump, İran'ın söz konusu kara kutuyu hangi ülkeye isterse gönderebileceğini dile getirdi.

"Elimizde kanıtlar var"

Justin Trudeau

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.

Başbakan Trudeau, İran üzerinde uçarken düşen ve 63 Kanada vatandaşının da hayatını kaybettiği Ukrayna uçağına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

  • Trudeau, hem kendi istihbaratlarına hem de bazı müttefik ülkelerden elde ettikleri istihbarata atıf yaparak, "Elimizdeki istihbarata göre Ukrayna uçağı karadan havaya bir İran füzesi tarafından düşürüldü ancak bu kasıtsız olabilir." ifadesini kullandı.

Uçağın ne tip bir füze ile ve ne şekilde vurulmuş olabileceğine ilişkin sorulara net yanıt vermeyen Trudeau, ellerindeki çok sayıdaki istihbarattan emin olduklarını vurguladı.

Trudeau ayrıca, Türkiye üzerinden İran’a gitmek üzere bazı Kanadalı diplomatların yola çıktığını ve bu kişilere İran'ın vize konusunda kolaylık sağlayacağını sözlerine ekledi.

Johnson'dan açıklama

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Bilgiler Ukrayna uçağının İran'dan fırlatılan füze tarafından düşürüldüğünü gösteriyor. Bu kasıtsız olmuş olabilir." dedi.
Uçağın vurulma anı

Uçağın vurulma anı

İran, füzesi ile düşürüldüğü iddia edildi.
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