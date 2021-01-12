ABD kongre baskınında kürsüyü çalan gösterici kefaletle serbest

ABD Kongre Binası'na yapılan baskın esnasında, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisine ait kürsüyü taşırken fotoğraflanan Floridalı Adam Johnson, olaylardan 2 gün sonra tutuklanmıştı.
Associated Press'in (AP) haberine göre Tampa'daki bir federal sulh hakimi, 36 yaşındaki Adam Johnson için pazartesi günü yapılan kısa duruşmada, zanlının
25 bin dolar (yaklaşık 187 bin TL) kefalet karşılığında serbest bırakılmasına karar verdi.
- Johnson, hükümete ait mülkte hırsızlık, Kongre Binası'na şiddet olayları eşliğinde girip burada huzur bozacak şekilde davranma ve erişimi sınırlandırılmış bir binaya yasal yetkiye sahip olmadan girme suçlamalarıyla cuma gecesi tutuklanmıştı.