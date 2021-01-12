ABD kongre baskınında kürsüyü çalan gösterici kefaletle serbest

Dünya

Alman polisinden darknet piyasasına baskın

Alman polisinden yapılan açıklamada, Oldenburg kentinde yürütülen operasyon neticesinde, Avustralya uyruklu bir kişi tarafından işletilen ve uyuşturucu, çalıntı kredi kartı verileri, kötü amaçlı yazılım satmak için kullanılan "dünyanın en büyük" darknet piyasası olduğu aktarılan web sitesinin kapatıldığı aktarıldı.