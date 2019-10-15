ABD Kongresi daha ağır yaptırımlar istemiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gece Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırımların, Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat partililerin talep ettiğinden daha hafif olduğu belirtililiyor.

Bloomberg'de yer alan bir haberde, Trump'ın Türkiye'ye karşı "büyük yaptırımlar" uygulanacağını söylemesine rağmen, açıklanan önlemlerin Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat partililerin talep ettiğinden daha hafif olduğu ifade ediliyor.

Jennifer Jacobs ve Saleha Mohsin imzalı haberde, konuyla ilgili uzmanların görüşlerine yer verilerek, bu stratejinin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in yaklaşımını yansıttığı ve yaptırım tehdidinin uygulamadan önce caydırıcı etki göstermesinin hedeflendiği belirtiliyor.

Yaptırımlar bir şey ifade etmiyor

Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı'na bağlı yaptırım koordinatörü olarak görev yapan Richard Nephew'nun şu değerlendirmesine yer veriliyor: "Bugün uygulanan yaptırımlar pek bir şey ifade etmiyor, ama piyasada kriz yaratmak için ABD'nin (yaptırıma tabi olacak) kişi ve kurumları belirlemiş olması gerekmiyor. Küresel bankalar meclis üyelerinin söylediklerine bakar, yönetimin geri adım atması gerektiğini ve Türk bankalarının hedef alınması ihtimalinin gerçek olduğunu görür."

Türk lirasında oynama olmadı

Yaptırım haberlerine ragmen Türk Lirası'nda fazla bir oynama olmadığına dikkat çekilen makalede, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes talep etmek üzere Başkan Yardımcısı Mike Pence'i Türkiye'ye göndereceği ve bunun aslında Türkiye'nin Suriye'de aldığı toprakları elinde tutmasına izin verilmesi anlamına geldiği ifade ediliyor.

Bir kısım Demokrat ve Cumhuriyetçi siyasetçiler Trump'ın açıkladığı yaptırımları yeterli görmüyor.

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Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ı "Suriye'de kaosun ve güvensizlik ortamının artmasına neden olmakla" suçlayıp "uygulanan yaptırımların Suriye'nin kuzeydoğusundaki felaketi tersine çevirmeye yeterli olmadığını" söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi üyesi Michael McCaul da yazılı bir açıklama yaparak "Yönetimin planladığı yaptırımları memnuniyetle karşılıyoruz ancak bunlar, yetecek boyutta değil" dedi.