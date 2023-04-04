ABD medyasından casus balonla ilgili çarpıcı iddia

NBC News

’in ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Şubat ayında ülkenin kuzeyinde olduğu tespit edilen Çin’e ait casus balon, Başkan Joe Biden yönetiminin engellemelerine rağmen bazı askeri bölgelerden istihbarat topladı. Haberde Çin’in balonu kontrol edebildiği, böylece balonun bazı bölgelerin üzerinden birden fazla geçiş yapabildiği ve topladığı bilgileri eş zamanlı olarak Pekin’e iletebildiği belirtildi. Çin’in topladığı istihbaratın, görüntü yerine ekseriyetle silah sistemlerinden alınabilen veya üs personelinin iletişimini içeren elektronik sinyaller olduğu ifade edildi. Biden yönetiminin balonun istihbarat toplama kabiliyetini sınırladığı, aksi takdirde balonun hassas bölgelerden daha fazla istihbarat toplayabileceği aktarıldı.