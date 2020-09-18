Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABD merkezli WSJ Veliaht Prens, İsrail-BAE anlaşmasını Suudi Kraldan gizledi
ORTADOĞU

ABD merkezli WSJ: Veliaht Prens, İsrail-BAE anlaşmasını Suudi Kral'dan gizledi

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail ile 'normalleşme' anlaşmasının ardından gözler Suudi Arabistan'a çekildi. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kendi ülkesinin de İsrail ile anlaşma imzalamak istediği ancak babası Kral Selman'ın bunu reddettiği iddia edildi. Ayrıca veliaht Prens'in İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı babasına daha önceden haber vermediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Kral Selman bin Abdulaziz.
Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Kral Selman bin Abdulaziz.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan makaleye göre, Suudi Kraliyet Ailesinde Veliaht Prens Selman ile Kral Abdulaziz arasında "İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi" konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

  • Suudi Kral'ın İsrail'e yönelik boykotun ve Filistinlilerin bağımsız devlet talebinin uzun yıllardır destekçisi olduğu belirtilen makalede, Veliaht Prens'in ise İsrail'le ticaret yapmak ve İran'a karşı birlik olmak için zorlu bir çatışma olarak gördüğü İsrail-Filistin meselesini geride bırakmak istediği kaydedildi.

Veliaht Prens, İsrail-BAE anlaşmasını Suudi Kral'dan gizledi

Suudi Kral, henüz başladığı tatili sırasında, 13 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmeleri" için bir anlaşma imzaladıklarını duyurması nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Bu şaşkınlığın sebebi ise Veliaht Prens'in İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı babasına daha önceden haber vermemesiydi. Veliaht Prens, Filistinlilerin, devlet talebine katkı sunmadığı gerekçesiyle babasının anlaşmayı engellenmesinden çekindi. Öyle ki Suudi Kral'ın desteğinden yoksun BAE'nin İsrail'le anlaşma yapması bu kadar kolay olmayabilirdi.

  • Suudi Kral, İsrail-BAE anlaşmasının ardından, Dışişleri Bakanı'na ülkesinin Filistin devletinin kurulması fikrine bağlılığını yeniden ifade etmesini söyledi. Bunun üzerine, Suudi Kral'a yakın bir kraliyet ailesi üyesi, Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu bir gazetede ülkesinin duruşunu yineleyen ve BAE'nin İsrail'e daha fazla taviz için baskı yapması gerektiğini ima eden bir yazı kaleme aldı.

Kudüs surlarına ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı
OYNAT 00:36
Kudüs surlarına ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasının Beyaz Saray'da imzalanmasının ardından, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin batı surlarını, ABD, İsrail, Bahreyn ve BAE bayraklarıyla ışıklandırdı.

Veliaht Prens, Bahreyn'in anlaşmaya varmasını sağladı

Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner ile Veliaht Prens'in 1 Ekim'de Suudi Arabistan'da bir araya geldiği görüşmede, Prens Selman babasının "İsrail ve Suudi Arabistan arasında bir normalleşme anlaşmasını kabul etmeyeceğini" söyledi.

  • Veliaht Prens, Suudi Kral'ın itirazı nedeniyle Krallığın şimdilik yapabileceği en fazla şeyin "küçük Bahreyn'in anlaşmaya katılmasını sağlamak olduğunu" aktardı.

Katar, İsrail'le anlaşmayı reddetti: Filistin sorunu çözülene kadar normalleşme mümkün değil
DÜNYA
Katar, İsrail'le anlaşmayı reddetti: Filistin sorunu çözülene kadar normalleşme mümkün değil

İsrail ile Bahreyn ve BAE anlaşması

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin, 11 Eylül'de ise İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

  • 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.

İsrail'le normalleşme kervanına başka hangi ülkeler katılacak?
DÜNYA
İsrail'le normalleşme kervanına başka hangi ülkeler katılacak?

ABD Başkanı Trump: Suudi Arabistan doğru zamanda İsrail'le normalleşme anlaşması yapacak
DÜNYA
ABD Başkanı Trump: Suudi Arabistan doğru zamanda İsrail'le normalleşme anlaşması yapacak

Filistin Yönetimi: Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak
DÜNYA
Filistin Yönetimi: Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak
Abone Ol Google News
Ferrariyi pazar tezgahı yaptı

Ferrari'yi pazar tezgahı yaptı

​Vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.
Fransada rekor artış

Fransa'da rekor artış

​İkinci dalganın yaşanmasından endişe ediliyor.
Akdenizde şiddetli deprem

Akdeniz'de şiddetli deprem

Deprem, yaklaşık 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Akdeniz'de yeni Navtex

Akdeniz'de yeni Navtex

​Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları için 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi.
Alçak manşete <br>diplomatik cevap

Alçak manşete
diplomatik cevap

​Yunan Büyükelçi bakanlığa çağrıldı.
Kaybımız artıyor

Kaybımız artıyor

​Türkiye'nin koronavirüste son 24 saati.
Altı ilin tablosu <br>belli oldu

Altı ilin tablosu
belli oldu

​Bakan Koca, canlı yayında bir de uyarı yaptı.
İstanbul'da kademeli mesai

İstanbul'da kademeli mesai

İstanbul Valisi Yerlikaya alınan kararları açıkladı.
Derhal kapatılmalıdır

Derhal kapatılmalıdır

​Bahçeli'den bir Türk Tabipler Birliği açıklaması daha.
Bulgarlar alışveriş için akın akın geliyor

Bulgarlar alışveriş için akın akın geliyor

​Esnaf memnun ama uyarı üstüne uyarı yapılıyor...

​20 milyar dolarlık tarihin en büyük projesi.

Salgın yeniden şiddetlendi

Salgın yeniden şiddetlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de çok önemli açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.