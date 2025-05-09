ABD ordusu Meksika sınırında: 110 bin dönümlük arazi Ulusal Savunma Alanı ilan edildi

Yürürlüğe 18 Nisan 2025 tarihinde giren yeni uygulama uyarınca, bölgede görev yapan ABD Ordusu Kuzey Komutanlığına bağlı Atak Tugay Muharebe Timi 4. Piyade Tümeni, daha önce sınır bölgesinde görev yapan diğer askeri birliklerden daha ileri yetkilere sahip bulunuyor.





Sınır bölgesinde görev yapan ve elektronik gözetleme teknolojisi ile donatılmış ABD ordusuna bağlı zırhlı araçları, Meksika sınırında görev yaptıkları noktalardan birinde görüntülendi.





Ocak ayından bu yana askerler, ABD'nin güney sınırını kapatmak amacıyla Gümrük ve Sınır Koruma (GSK) görevlileriyle birlikte çalışıyor. Ancak federal yasalar, askerlerin bu alanda yapabileceği işleri sınırlıyordu. Eski uygulamada askerlerin görevi gözlemle sınırlıyken yeni uygulamada devriye atma, yasa dışı göçmenleri geçici olarak gözaltına alma ve onları arama yetkileri bulunuyor.





Meksika sınırında oluşturulan Güney Sınır Ortak Görev Gücü çatısı altındaki askerler, Ulusal Savunma Alanı askeri bölge sayıldığı için buraya izinsiz girenleri gözaltına alıp ilgili içişleri birimlerine teslim edebiliyor.





"Sahip olduğumuz teknoloji ve ekipmanla sınır devriyelerine yeni kabiliyetler kazandırdık”

Güney Sınır Ortak Görev Gücü komutanları, yeni oluşturulan Ulusal Savunma Alanı ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.





Basın toplantısında ABD ordusunu temsilen konuşan Tuğgeneral Jeremy Winters, gece ve gündüz çalışabilen optik teknolojilere sahip Striker zırhlı araçlarına, hava unsurlarına ve kullandıkları gözlem uydularına işaret ederek "Sahip olduğumuz teknoloji ve ekipmanla sınır devriyelerine yeni kabiliyetler kazandırdık" dedi.





Bölgedeki yasa dışı sınır geçişlerinin geçen yıla oranla yüzde 95 oranında azaldığına dikkati çeken Winters, "Bizim amacımız tam kontrolü sağlamak ve asgari anlayışta bu yüzde 100 anlamına geliyor. Bunu sağlayıncaya kadar da görevimiz tam olarak tamamlanmış sayılmaz" ifadelerini kullandı.





Sınır devriyelerine daha büyük resmi görebilmeleri için yardımcı olmaya çalıştıklarını söyleyen Winters, Başkan Trump'ın imzaladığı kararname ile terör listesine alınan Meksikalı karteller hakkında yaptıkları detaylı istihbari çalışmaları Gümrük ve Sınır Koruma güçleriyle paylaşarak daha verimli ve akıllı stratejilerin üretilmesine katkı sunduklarının belirtti.



