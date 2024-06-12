ABD ordusuyla ilgili şoke eden belge! USA Today ele geçirdi: Askerlerin çoğu düşman ateşiyle değil...

Locaefendi Fetullah’ın yeğeni Ebuseleme Gülen, son videosunda şöyle diyor: “Bazı gerçekleri açıkladığım için kendi mahallemin gazetecileri tarafından yoğun bir saldırı altındayım… Hani derler ya: ‘Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır’ diye… Bizim gazetecilerin ise gerçeklerin üzerini örtmek gibi bir huyu var maalesef… Utanmasalar, ‘Darbeyi Ebuseleme yaptı’ diyecekler!” *** Sözünü ettiği o “embedded journalist” şahısların başını… -Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan ve Abdülhamit